Nga tạo đột phá trong ngành năng lượng: Khai thác dầu khí ở Bắc Cực không còn là bài toàn toán khó

Việc phát triển các mỏ dầu khí ở Bắc Cực và một số khu vực lân cận gặp nhiều khó khăn do điều kiện khai thác, địa chất và khí hậu khắc nghiệt. Theo họ, việc phát triển hiệu quả ngành công nghiệp này trong khu vực đòi hỏi các giải pháp công nghệ mới.

Các nhà khoa học của Đại học Liên bang Santo Tomas (SFU) Nga đã đề xuất sử dụng một loại nguyên liệu để cải thiện chất lượng dung dịch dùng trong khoan giếng dầu khí ở vùng đất đóng băng vĩnh cửu. Theo họ, chất phụ gia này sẽ cải thiện hiệu quả khoan, giảm hao mòn thiết bị và thiệt hại môi trường do khai thác. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Molecular Liquids.



