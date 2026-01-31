HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nga đã mạnh nay càng mạnh hơn: Công nghệ chế tạo tàu phá băng đạt bước tiến mới, như "hổ mọc thêm cánh"

Minh Anh |

Các chuyên gia tin rằng chương trình mới sẽ giảm đáng kể chi phí và thời gian cho các thử nghiệm thực địa của các tàu phá băng.

Các nhà khoa học Nga vừa phát triển một mô hình máy tính thực tế, mô tả chính xác sự tương tác giữa băng và thân tàu phá băng. Thành tựu này được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình thiết kế, giảm thiểu các cuộc thử nghiệm thực địa tốn kém và tăng độ an toàn cho các con tàu hoạt động tại vùng cực.


