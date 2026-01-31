Nga đã mạnh nay càng mạnh hơn: Công nghệ chế tạo tàu phá băng đạt bước tiến mới, như "hổ mọc thêm cánh"

Các nhà khoa học Nga vừa phát triển một mô hình máy tính thực tế, mô tả chính xác sự tương tác giữa băng và thân tàu phá băng. Thành tựu này được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình thiết kế, giảm thiểu các cuộc thử nghiệm thực địa tốn kém và tăng độ an toàn cho các con tàu hoạt động tại vùng cực.



