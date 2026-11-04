Nga tăng cường truy lùng phương tiện phóng UAV di động của Ukraine

Quân đội Nga ngày càng nhắm vào phương tiện phóng di động, được Ukraine sử dụng để triển khai máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều.

Ảnh minh họa.

Ngày 2/11, Lữ đoàn Hệ thống Không người lái Độc lập số 50 của Nga, hay còn gọi là Varyag, đã công bố đoạn video cho thấy những gì họ nói là sự phá hủy một bệ phóng như vậy.

Lữ đoàn này cho biết, các đơn vị UAV kiểu Geran của họ đã phát hiện một bệ phóng di động do lực lượng Ukraine sử dụng và đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác phá hủy mục tiêu.

Bài đăng của Lữ đoàn không tiết lộ địa điểm tấn công cũng như không xác định loại phương tiện phóng và hệ thống UAV cụ thể nào liên quan.

Các phương tiện này đã trở thành một thành phần quan trọng trong chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine.

Lực lượng Ukraine đã phát triển các bệ phóng di động cho UAV tấn công một chiều FP-1 và FP-2 do nước này sản xuất, sử dụng các xe tải và xe kéo dân dụng được cải tiến và trang bị giá phóng.

Một số cấu hình có thể mang ít nhất 3 UAV, chúng được tăng tốc lên không trung bằng các động cơ tên lửa nhỏ, trước khi động cơ trên thân máy bay hoạt động.

Điều này cho phép các nhà khai thác Ukraine phóng từ những vị trí tạm thời, mà không cần đến sân bay thông thường hoặc cơ sở phóng cố định.

Nga ngày càng tập trung vào việc xác định vị trí và phá hủy các bệ phóng này trước khi chúng có thể được sử dụng.

Vào tháng 6, lực lượng Nga đã công bố đoạn video cho thấy 1 UAV tấn công bệ phóng gắn trên xe tải dành cho UAV FP-1/FP-2.

Đoạn video xuất hiện chỉ 4 ngày sau khi lực lượng Ukraine công bố hình ảnh ban đêm cho thấy sự xuất hiện của hệ thống phóng di động của họ.

Số lượng các cuộc tấn công thành công của Nga vào xe phóng UAV Ukraine ngày càng tăng cho thấy tình báo Nga đã trở nên hiệu quả hơn trong việc theo dõi chuyển động và xác định vị trí của chúng.