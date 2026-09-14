Nga tấn công trúng đoàn tàu sát biên giới Ukraine-Ba Lan, đoàn tàu ngoại giao vừa kịp rời đi

Ông Carl Bildt, cựu Thủ tướng Thụy Điển, cho biết đoàn tàu chở ông và các quan chức châu Âu đã đi qua khu vực chỉ vài phút trước khi một đoàn tàu khác bị Nga tấn công.

Nga đánh trúng tàu sát biên giới Ba Lan

Theo Reuters, một máy bay không người lái của Nga ngày 13/9 đã đánh trúng một đoàn tàu chở khách tại khu vực Yahodyn, miền Tây Ukraine, chỉ cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ tấn công xảy ra ít phút sau khi một đoàn tàu đặc biệt chở cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cựu Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt cùng các cố vấn an ninh châu Âu rời khu vực này.

Theo công ty đường sắt quốc doanh Ukraine Ukrzaliznytsia, đoàn tàu bị tấn công là tuyến Kyiv - Warsaw, một trong những tuyến thường được các phái đoàn nước ngoài sử dụng khi rời Kiev. Không có người trên tàu thiệt mạng hoặc bị thương.

Ông Carl Bildt, cựu Thủ tướng Thụy Điển, cho biết trên mạng xã hội X rằng đoàn tàu chở ông và các quan chức châu Âu đã đi qua khu vực chỉ vài phút trước khi một đoàn tàu khác bị tấn công.

"Đó không phải là tàu của chúng tôi, mà là chuyến tàu đi ngay sau chúng tôi tại cửa khẩu biên giới. Hành khách đã được sơ tán khi máy bay không người lái tiếp cận và không ai bị thương", ông Bildt viết.

Các quan chức này đang trở về châu Âu sau khi tham dự Hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta tại Kiev, một sự kiện quy tụ các chính trị gia, chuyên gia an ninh, doanh nhân và giới truyền thông. Ngoài ông Johnson và ông Bildt, một đoàn tàu khác chở cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus cũng đang có mặt tại ga Yahodyn vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Nga nói gì?

Đầu máy xe lửa bị hư hại trong vụ tấn công bằng UAV Nga gần biên giới Ukraine-Ba Lan. Ảnh: Ukrzaliznytsia

Chi tiết khiến vụ việc đặc biệt đáng chú ý là thời điểm hai đoàn tàu đi qua khu vực.

Công ty vận hành đường sắt Ukraine, Ukrzaliznytsia cho biết đoàn tàu chở các quan chức phương Tây đã rời ga sớm hơn dự kiến, sau khi lịch trình được điều chỉnh theo tình hình thực tế nhằm tránh nguy cơ bị tấn công.

"Không loại trừ khả năng đoàn tàu ngoại giao mới là mục tiêu mà máy bay không người lái Nga nhắm tới. Đoàn tàu đã rời ga sớm hơn dự kiến sau khi lịch trình được điều chỉnh theo tình hình thực tế, trong bối cảnh nguy cơ Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công", công ty vận hành đường sắt Ukraine, cho biết trên Telegram.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra cách giải thích khác. Moscow cho biết mục tiêu của cuộc tấn công ở miền Tây Ukraine là cơ sở hạ tầng phục vụ vận chuyển hàng hóa quân sự từ châu Âu.

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson lên án vụ việc. Ông cho rằng cuộc tấn công nhằm vào đầu máy đang đứng tại khu vực biên giới là "ngẫu nhiên và vô nghĩa", đồng thời nhấn mạnh đây là kiểu tấn công mà người dân Ukraine phải đối mặt thường xuyên.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski gọi việc Nga gia tăng các cuộc tấn công gần biên giới NATO là một "sự leo thang".

Vụ đánh trúng tàu xảy ra trong bối cảnh Nga và Ukraine đều đang tăng cường các cuộc tập kích tầm xa. Khi chiến tuyến trên bộ thay đổi tương đối ít, hai bên ngày càng tập trung vào việc phá hủy cơ sở hạ tầng, hậu cần, năng lượng và các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

Nga tố Ukraine tấn công khu vực nhà máy điện hạt nhân

Tại khu vực Zaporizhzhia do Nga kiểm soát, Alexei Likhachev, người đứng đầu tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom, cáo buộc lực lượng Ukraine tấn công các xe chở nhiên liệu diesel gần Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hôm 11/9.

Theo ông Likhachev, vụ tấn công khiến 2 quân nhân Nga thiệt mạng và một số người khác bị thương. Ông cho rằng các cuộc tấn công xảy ra rất gần khu vực nhà máy và có thể đe dọa an toàn của cơ sở này.

Nhà máy Zaporizhzhia là cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, gồm 6 lò phản ứng. Nga kiểm soát nhà máy từ tháng 3/2022, trong khi Ukraine nhiều lần yêu cầu Moscow trao lại quyền kiểm soát.

Các máy phát điện diesel có vai trò quan trọng đối với an toàn của nhà máy. Trong trường hợp nguồn điện bên ngoài bị gián đoạn, các máy phát này cung cấp điện để duy trì hệ thống làm mát nhiên liệu hạt nhân. Reuters cho biết cả hai đường dây điện bên ngoài của nhà máy từng bị gián đoạn trong gần 3 tuần vào tháng 8 và tháng 9.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) hiện vẫn duy trì nhóm quan sát thường trực tại nhà máy và từng đứng ra làm trung gian để tạo điều kiện sửa chữa, khôi phục các đường dây điện bên ngoài.