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Nga tấn công tên lửa đạn đạo, nhiều tiếng nổ vang lên ở Kiev

Minh Hạnh
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Vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của lực lượng Nga rạng sáng 20/8 đã gây thiệt hại nặng nề tại Kiev khi nhiều tòa nhà bị hư hại và một số khu vực bị mất điện.

Một nhân chứng của Reuters cho biết đã nghe thấy hơn một chục tiếng nổ vào thời điểm trên.

Một đám cháy đã bùng phát sau khi Nga tấn công tòa nhà cao 9 tầng, đồng thời, nhiều người đã bị mắc kẹt tại một địa điểm khác.

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Một số công trình bị hư hại tại Kiev. (Ảnh: Kyiv Independent)

Cơ quan Quản lý Quân sự Thành phố Kiev cho biết, có ít nhất 12 địa điểm bị tấn công tại các quận Darnytskyi, Sviatoshynskyi và Solomianskyi.

Trong khi cuộc tấn công đang diễn ra, Không quân Ukraine đã tiếp tục cảnh báo về các tên lửa đạn đạo đang hướng về thủ đô, cũng như tên lửa Zircon của Nga được phóng từ tỉnh Kursk về phía Kiev.

Quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

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Người dân Kiev xuống hầm trú ẩn rạng sáng 20/8. (Ảnh: Reuters)

Cuộc tấn công mới nhất vào thủ đô diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot - hệ thống duy nhất có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Nga và Ukraine liên tục tấn công lẫn nhau kể từ khi xung đột bùng phát, và các nỗ lực ngoại giao có sự tham gia của Mỹ cùng châu Âu cho đến nay vẫn chưa mang lại một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong tháng này, rằng Ukraine đã chuyển các đề xuất về kế hoạch chấm dứt chiến tranh cho các nhà đàm phán Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner. Ông Witkoff và ông Kushner đã đến Mátxcơva lần gần nhất vào tháng 1 và vẫn chưa tới thăm Kiev.

Bà Maria Zakharova - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - chia sẻ với tờ Izvestia rằng Nga chưa nhận được đề xuất cụ thể nào về các cuộc gặp mới với các nhà đàm phán Mỹ, nhưng Mátxcơva sẵn sàng sắp xếp một cuộc gặp trong thời gian ngắn.

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Tags

Nga

tên lửa đạn đạo

Kiev

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