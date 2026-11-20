Đêm 19/11, lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine ở nhiều khu vực trên cả nước.

Tên lửa đạn đạo Iskander của Nga.

Ngày 20/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công đêm qua đã nhắm vào các cơ sở mà Ukraine sử dụng để sản xuất và lưu trữ tên lửa hành trình tầm xa và UAV, cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải hỗ trợ lực lượng Ukraine.

Theo bộ này, các cuộc tấn công tập trung vào Kiev và năm khu vực khác của Ukraine.

Lực lượng Nga cũng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng cảng ở vùng Odessa, được sử dụng cho hoạt động hậu cần quân sự của Ukraine.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko báo cáo, ít nhất 3 cây cầu ở thủ đô Ukraine đã bị hư hại, buộc chính quyền phải tạm ngừng hoặc hạn chế giao thông qua sông Dnieper.

Tại Krivoy Rog, người đứng đầu chính quyền địa phương Aleksandr Vilkul cho biết, thiệt hại do các cuộc không kích của Nga gây ra đã dẫn đến tình trạng mất điện luân phiên trên toàn thành phố.

Quân đội Nga cũng báo cáo số lượng UAV Ukraine bị đánh chặn trong những ngày gần đây.

Họ cho biết, 310 chiếc đã bị bắn hạ trong đêm, so với con số kỷ lục 1.441 chiếc hồi đầu tuần, khi lực lượng Ukraine tìm cách áp đảo hệ thống phòng không Nga để mở đường cho tên lửa nhắm vào cầu Crimea.

Cửa khẩu nối liền bán đảo Crimea của Nga và vùng Krasnodar bị hư hại nặng nề trong cuộc tấn công của Ukraine hôm 19/11.

Những người ủng hộ chính quyền Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ca ngợi đây là một chiến thắng mang tính biểu tượng lớn sau nhiều năm chờ đợi.

Theo nhà sản xuất Destinus, Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình do Hà Lan cung cấp trong chiến dịch tấn công cầu Crimea.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả vụ tấn công vào cầu Crimea là một sai lầm chiến lược, khi ông phát biểu trước các nhà báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Trung Quốc hôm 19/11.

"Vụ tấn công đã củng cố sự hoài nghi của Nga về lời kêu gọi ngừng bắn một phần của Ukraine, và sẽ dẫn đến sự trả đũa đau đớn", ông Putin nói.