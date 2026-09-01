Nga tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Armenia

Nguồn cung khí đốt Nga sang Armenia sẽ tạm dừng từ 15/9.

Tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) cho biết sẽ tạm thời ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên sang Armenia trong 10 ngày để tiến hành bảo trì đường ống dẫn khí đốt bên trong lãnh thổ Nga.

Gazprom Armenia, công ty con của Gazprom tại Armenia, cho biết trong một tuyên bố rằng nguồn cung cho Armenia sẽ tạm ngừng từ 15-25/9.

Công ty cho biết thêm, trữ lượng khí đốt trong nước và lượng khí đốt bổ sung từ Iran sẽ hỗ trợ bù đắp nguồn cung của Nga trong thời gian ngừng cung cấp.

Armenia, một quốc gia không có đường bờ biển, phụ thuộc rất nhiều vào Nga về năng lượng, với 82% lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga vào năm ngoái, theo hãng tin Interfax.

Gần đây, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tái khẳng định ý định giảm phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Nga trong bối cảnh hai nước có nhiều bất đồng.



Tại cuộc gặp ở Bishkek ngày 2/9, Tổng thống Nga Putin cảnh báo quyết định bắt đầu tiến trình gia nhập EU của Armenia có thể làm suy yếu vị thế của nước này trong Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU). Trong khi đó, Tổng thống Armenia Pashinyan khẳng định Yerevan chưa cam kết rời khối và muốn duy trì nhiều lựa chọn chiến lược hơn.

Nga hiện là đối tác thương mại và kinh tế lớn nhất của Armenia, chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch thương mại của nước này. Kim ngạch thương mại song phương đạt 2,5 tỷ USD trong nửa đầu năm nay.

Theo Reuters