Nga siết vòng vây Volchansk, quân Ukraine mở đường máu rút lui – 1.500 UAV nhắm thẳng Moscow, kết quả bất ngờ

Vòng vây khép chặt dưới chân Kharkov, phòng tuyến Ukraine chực sụp đổ – Tuyến phòng thủ 14km chỉ còn 130 lính gác.

Phòng tuyến Ukraine ở phía bắc Kharkov đang đối diện nguy cơ sụp đổ khi lực lượng Nga tiếp tục tiến công gần Volchansk. Một số đơn vị xung kích Ukraine cùng lính đánh thuê nước ngoài đã mắc kẹt trong khu vực bị khép chặt từ ba phía. Trong khi đó, giao tranh dữ dội tiếp diễn tại Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Sumy và Donbass.

Vòng vây Volchansk siết chặt, quân Ukraine mở đường rút lui

Mặt trận phía bắc của quân đội Ukraine đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Sau khi quân đội Nga tiến công nhanh và kiểm soát một số khu dân cư, một số đơn vị Ukraine đã bị khép chặt trong vòng vây gần Volchansk.

Vòng vây chưa hoàn toàn đóng kín mà mới hình thành từ ba phía. Tuy nhiên, con đường rút lui về phía nam của lực lượng Ukraine đang nằm dưới hỏa lực Nga, khiến mọi nỗ lực thoát khỏi khu vực đều phải thực hiện bằng chiến đấu.

Kênh “Severny Veter” (Gió Bắc) của Cụm quân Sever cho biết, một nhóm xung kích thuộc Trung đoàn Xung kích độc lập số 425 của Ukraine đã tìm cách "mở đường máu" rút lui. Theo nguồn tin này, Ukraine sử dụng những quân nhân Nga bị bắt tại Donetsk vài năm trước để mở đường qua bãi mìn.

Vòng vây Volchansk đang siết chặt. Ảnh: DW

Nhóm xung kích Ukraine sau đó bị hỏa lực bộ binh và máy bay không người lái FPV của Nga tập kích. Các quân nhân Nga bị giam giữ được giải thoát, trong khi một số binh sĩ Ukraine bị bắt làm tù binh.

Qua thẩm vấn, phía Nga tuyên bố các nhóm lính đánh thuê đến từ Brazil và Tây Ban Nha cũng đang mắc kẹt trong vòng vây Volchansk. Lực lượng thuộc Trung đoàn 425 được giao nhiệm vụ tiếp cận và sơ tán những nhóm này.

“Các cuộc thẩm vấn tù binh cho thấy những nhóm lính đánh thuê Brazil và Tây Ban Nha đã bị bao vây tại khu vực Volchansk. Các binh sĩ thuộc tiểu đoàn trinh sát của Trung đoàn Xung kích độc lập số 425 nhận nhiệm vụ sơ tán nhóm lính đánh thuê Mỹ Latinh”, kênh “Severny Veter” cho biết.

Tuy nhiên, nỗ lực phá vây đã kết thúc trong thất bại.

Kênh “Military Chronicle” lưu ý rằng Cụm quân phía bắc của Nga bắt đầu công khai sử dụng cụm từ “vòng vây” khi mô tả tình hình phía sau Volchansk. Điều này cho thấy chiến trường đang diễn biến theo kịch bản Nga chọc thủng nhiều lớp phòng tuyến, sau đó khép lại những khu vực rộng lớn và cô lập lực lượng Ukraine bên trong.

Nếu vòng vây tiếp tục siết chặt, quân đội Nga có thể mở rộng đà tiến công về phía Kharkov, đẩy toàn bộ phòng tuyến phía bắc của Ukraine vào tình thế khó khăn hơn.

Phòng tuyến 14km chỉ còn 130 lính, công sự Ukraine rơi vào tay Nga

Giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra tại Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk. Quân đội Nga tiếp tục tiến công trên hướng Dobropolye, trong khi Ukraine tung thêm các nhóm trinh sát và phá hoại nhằm tìm cách xâm nhập hậu phương Nga.

“Trên mặt trận Dnieper, giao tranh dữ dội diễn ra tại Yegorovka, Verbovoye và khu vực gần Poddubnoye. Quân đội Ukraine triển khai hàng loạt nhóm trinh sát và phá hoại, một số nhóm tìm cách thiết lập vị trí ở hậu phương”, phóng viên quân sự Yevgeny Lisitsyn viết.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn chưa thể đẩy lùi các đơn vị Nga đang tiến công. Theo lời một số quân nhân Ukraine, nguyên nhân chính là tình trạng thiếu quân nghiêm trọng.

Phòng tuyến 14km chỉ còn 130 lính, công sự Ukraine rơi vào tay Nga. Ảnh: WSJ

Dmitry Glushchenko, người từng chỉ huy lực lượng Ukraine trên hướng Gulyaypole, thừa nhận quân số tại khu vực này đã suy giảm mạnh. Điều đó khiến Ukraine không đủ khả năng giữ những tuyến công sự quy mô lớn được xây dựng trước đó.

“Chúng tôi đã đào công sự rất kỹ. Nhưng tất cả những gì được xây dựng, toàn bộ các ‘siêu chiến hào’, cuối cùng lại giúp quân Nga sau khi họ kiểm soát chúng. Chúng tôi không đủ người giữ những công trình lớn như vậy. Mỗi trung đội chỉ có hai hoặc ba người, trong khi cần ít nhất 30 người”, Glushchenko nói.

Theo quân nhân này, phòng tuyến Ukraine dài khoảng 14km nhưng khi các đợt xung kích của Nga bắt đầu, lực lượng phòng thủ chỉ có 130 lính bộ binh.

Tình trạng thiếu nhân lực không chỉ xuất hiện tại Gulyaypole mà đang tác động đến nhiều lữ đoàn Ukraine trên toàn bộ chiến tuyến. Khi không đủ quân giữ công sự, những tuyến phòng thủ kiên cố có nguy cơ bị Nga kiểm soát và sử dụng ngược lại để củng cố đà tiến công.

Nga áp sát nhiều hướng, hỏa lực dội xuống Slavyansk–Kramatorsk

Tại tỉnh Sumy, khu vực giáp Kharkov, quân đội Nga cũng tiếp tục tiến công. Ukraine đang điều lực lượng dự bị đến thành phố Sumy thay vì đưa thẳng ra tuyến đầu.

Các đơn vị vận hành máy bay không người lái Ukraine được triển khai ngay trong khu dân cư đô thị, bao gồm những tầng cao của các tòa nhà chung cư. Động thái này cho thấy Kiev đang chuẩn bị cho nguy cơ giao tranh tiến gần thành phố hơn.

Tại Liman, quân đội Ukraine tìm cách phản công từ Redkozub ở phía bắc. Trên hướng Konstantinovka, lực lượng Nga tiếp tục tiến công, thiết lập vị trí tại Alexeyevo-Druzhkovka và tiến về Pershomaryevka cùng Zmeinaya Gora.

Cùng thời điểm, pháo binh, máy bay không người lái và không quân Nga tăng cường tập kích các mục tiêu tại Slavyansk và Kramatorsk. Đây là hai trung tâm phòng thủ và hậu cần quan trọng của Ukraine tại phần Donbass do Kiev kiểm soát.

Một cuộc tấn công của UAV Ukraine vào Moscow. Ảnh: Sky News

Kiev tiêu tốn hơn 77 triệu USD, chỉ một UAV bay tới Moscow

Nga tiếp tục phong tỏa Ukraine trên biển và tấn công các mục tiêu tại nhiều thành phố. Trong đêm 11/8, Kiev và Zaporizhzhia hứng chịu các đợt tập kích mới, khiến một số nhà máy quân sự và kho hàng bốc cháy.

Ukraine đồng thời phóng máy bay không người lái về phía Moscow. Gần Voronezh, một kho hàng của Wildberries bốc cháy, nhưng phía Nga không ghi nhận thương vong hay hậu quả nghiêm trọng.

Trang Steigan của Na Uy gần đây công bố một phân tích về những cuộc tập kích quy mô lớn bằng UAV của Ukraine. Theo số liệu được nguồn này dẫn lại, trong 1.500 UAV gần nhất được phóng nhằm tấn công Moscow, 93% bị bắn hạ tại các khu vực biên giới của Nga và 6% bị đánh chặn ở tỉnh Moscow. Chỉ một UAV bay vào địa phận thủ đô.

Steigan ước tính Kiev đã tiêu tốn hơn 77 triệu USD cho riêng các cuộc tập kích nhằm vào Moscow nhưng chưa đạt kết quả tương xứng.

Nguồn tin Na Uy cũng bác bỏ thông tin Nga mất 40% công suất lọc dầu vì các cuộc tấn công của Ukraine. Theo tính toán được Steigan công bố, công suất lọc dầu Nga bị ảnh hưởng chỉ khoảng 1,7%, trong khi nhiều cơ sở nhanh chóng được sửa chữa và khôi phục hoạt động.

“Việc số UAV lọt qua, dù chưa tới 1%, vẫn gây thiệt hại và không thể xem nhẹ. Tuy nhiên, cho rằng hệ thống phòng không Nga không hoạt động cũng là một sai lầm lớn” - kênh “Military Chronicle” kết luận.