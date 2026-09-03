Nga sắp mở cầu đường bộ nối trực tiếp với Triều Tiên

Nga và Triều Tiên dự kiến sớm đưa cây cầu đường bộ nối 2 nước cùng cửa khẩu Khasan vào hoạt động, mở tuyến vận tải trực tiếp mới.

Bộ trưởng Giao thông Nga Andrey Nikitin.

Bộ trưởng Giao thông Nga Andrey Nikitin cho biết, cây cầu nối Nga với Triều Tiên cùng cửa khẩu đường bộ Khasan dự kiến sẽ được mở trong thời gian rất gần.

Phát biểu với TASS bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF), ông Nikitin nói việc đưa công trình vào hoạt động sẽ thiết lập tuyến đường bộ trực tiếp giữa 2 nước.

“Chúng tôi dự kiến mở cây cầu nối Nga và Triều Tiên, cùng cửa khẩu đường bộ Khasan đi kèm, trong thời gian rất gần. Điều này sẽ thiết lập kết nối đường bộ trực tiếp giữa Nga và Triều Tiên”, ông Nikitin cho biết.

Theo Bộ trưởng Giao thông Nga, tuyến đường mới sẽ giúp đơn giản hóa hoạt động logistics, thúc đẩy thương mại song phương và giảm chi phí vận chuyển cho các doanh nghiệp hai nước.

Cây cầu nối Nga và Triều Tiên sẽ được đặt theo tên Yakov Novichenko, một Anh hùng dân tộc Triều Tiên và sĩ quan Liên Xô, ông Nikitin cho biết.

Việc mở cầu và cửa khẩu Khasan được kỳ vọng tạo thêm một tuyến vận tải trực tiếp giữa 2 nước, bên cạnh các tuyến giao thông hiện có, qua đó tăng cường kết nối kinh tế Nga - Triều Tiên.

Diễn đàn Kinh tế phương Đông năm nay diễn ra từ ngày 1 đến 4/9, tại Vladivostok, trong khuôn viên Đại học Liên bang Viễn Đông. Diễn đàn do Quỹ Roscongress tổ chức với sự hỗ trợ của Chính phủ Nga, trong đó TASS là đối tác thông tin chính thức.