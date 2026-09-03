Đức chính thức cáo buộc Nga đứng sau âm mưu tấn công sân bay Leipzig trong bối cảnh chính trị nhạy cảm.

Cáo buộc của Đức

Ngày 2/9, chính phủ Đức đã chính thức cáo buộc Nga đứng sau âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay Leipzig/Halle hồi tháng trước, đồng thời đưa ra một loạt phản ứng, bao gồm đóng cửa một lãnh sự quán và một trung tâm văn hóa Nga tại Berlin.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh chính trị nhạy cảm ở Đức, khi đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), vốn kêu gọi thắt chặt quan hệ với Moscow, đang dẫn đầu các cuộc thăm dò trước thềm một cuộc bầu cử nghị viện bang.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết các kết quả tình báo cho thấy những cá nhân tham gia vụ tấn công hành động đại diện cho Nga, “dù không nêu cụ thể cơ quan nào”.

“Tổng hợp các cuộc điều tra của cảnh sát, mô hình hành vi phạm tội và thông tin tình báo đã xác lập trách nhiệm của Nga trong vụ tấn công tại sân bay Leipzig”, ông Dobrindt nói.

Theo ông Dobrindt, các cơ quan tình báo Đức cho rằng các yếu tố như cấu hình máy bay không người lái, linh kiện, chất nổ và kíp nổ đều “từng xuất hiện trong các hoạt động lai của Nga”. Thiết bị cho thấy “trình độ kỹ thuật cao” cùng kế hoạch tỉ mỉ, song việc thực hiện dường như được giao cho các “tác nhân cấp thấp”.

Trước đó, ngày 4/8, các nhân viên sân bay đã phát hiện một máy bay không người lái chứa đầy chất nổ và kíp nổ tại sân bay Leipzig/Halle, trung tâm vận tải hàng hóa dân sự quan trọng và điểm hậu cần của NATO ở miền đông nước Đức, đồng thời là căn cứ tập hợp nhiều máy bay vận tải Antonov An-124 của Ukraine.

Chiếc máy bay không người lái được phát hiện gần một máy bay Ukraine và đã được vô hiệu hóa. Giới chức Đức khi đó cảnh báo vụ việc đã đẩy mức độ nguy hiểm lên tầm cao mới.

Một cảnh sát mặc trang phục bảo hộ làm nhiệm vụ bên cạnh một robot gỡ bom (EOD) tại sân bay Leipzig/Halle ở Schkeuditz, Đức hôm 5/8 sau khi phát hiện 1 máy bay không người lái gần đường băng. Ảnh: REUTERS/Axel Schmidt

Đức đóng cửa lãnh sự quán Nga, triệu đại sứ

Đại sứ Nga đã bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Đức ở Berlin. Ngoại trưởng Johann Wadephul tuyên bố rằng lãnh sự quán Nga tại Bonn sẽ bị đóng cửa từ ngày 18/9. Trung tâm văn hóa Nga tại Berlin cũng sẽ bị đóng, dù có thể mất thêm thời gian.

Ngoài ra, Đức sẽ đề xuất bổ sung thêm nhiều cá nhân Nga vào danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu “trong bối cảnh các cuộc tấn công lai”, siết chặt kiểm soát nhập cảnh đối với công dân Nga và gia tăng “áp lực lên hạm đội bóng tối”.

Ông Wadephul nói với kênh ARD rằng: “Đức có thể đưa ra phản ứng mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào, nhưng hiện chưa cần thiết”.

Nga phản ứng mạnh, ông Putin nói Đức phạm "sai lầm nghiêm trọng"

Đại sứ quán Nga tại Đức khẳng định cáo buộc của Berlin là “vô căn cứ”, chỉ nhằm phục vụ lợi ích của Ukraine, giới tinh hoa quân sự châu Âu và các nhà sản xuất vũ khí. Cơ quan này cho rằng các biện pháp của Đức là “sự leo thang chưa từng có trong quan hệ Nga-Đức” và cảnh báo Berlin sẽ phải “chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả”.

Tổng thống Putin gọi quyết định của Đức là “sai lầm nghiêm trọng”.

Ông Putin bác bỏ cáo buộc Nga liên quan đến vụ tấn công, cho rằng Đức đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ và thái độ của cử tri.

"Nhưng bằng chứng đâu? À, bằng chứng đã bị ngụy tạo", ông Putin nói với các phóng viên hôm 2/9 tại Kyrgyzstan, nơi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), song không giải thích thêm.

Sân bay Leipzig/Halle là trung tâm vận tải hàng hóa quốc tế lớn, đồng thời hỗ trợ Ukraine. Đây cũng là nơi đặt giải pháp vận tải chiến lược quốc tế SALIS của NATO, hiện hoạt động gần như hàng ngày để chuyển thiết bị tới các nhóm tác chiến NATO dọc sườn phía đông, từ Phần Lan tới Romania.