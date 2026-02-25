Trước và sau ngày 24/2/2026, ngày kỷ niệm 4 năm diễn ra cuộc xung đột Nga-Ukraine (được Nga tuyên bố là một “Chiến dịch Quân sự Đặc biệt”), giới truyền thông phương Tây vẫn tiếp tục loạt bài xoay quanh chủ đề này.

Tờ Times của Anh cho rằng, trong khi giới chức lãnh đạo Kiev đang tập trung lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine vào việc phòng thủ các thành phố pháo đài ở vùng lân cận Donetsk, thì quân Nga cũng đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công theo hướng Zaporizhia.

Tác giả bài báo cho biết thêm rằng Quân đội Ukraine hiện đang thua kém Lực lượng Vũ trang Nga ở mọi mặt, từ giới tướng lĩnh chỉ huy quân đội đến các sĩ quan chỉ huy cấp phân đội.

Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng, nhìn cục diện chiến sự ở Donetsk, các đơn vị Ukraine đóng tại Siversk và Lyman, kém hơn đáng kể so với quân đội Nga cả về số lượng binh sĩ và trang thiết bị, dẫn đến việc họ không thể giữ được quyền kiểm soát cả 2 thành phố này.

Điều đáng chú ý là trong vài ngày qua báo chí châu Âu đã đưa tin về sự vượt trội đáng kể của quân đội Nga so với đối thủ.

Các chuyên gia quân sự nước ngoài cho biết, lĩnh vực duy nhất mà Lực lượng Vũ trang Ukraine duy trì được sự ngang bằng với Lực lượng Vũ trang Nga là máy bay không người lái, còn cục diện trên chiến trường thì hoàn toàn thuộc về Moscow, với hàng loạt chiến dịch tấn công ở khắp phía Nam và phía Đông.

Tờ Times nhấn mạnh, Quân đội Ukraine hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng đạn pháo hạng nặng cỡ 155mm và các hệ thống phòng không, nhưng vấn đề chủ yếu mà chính quyền Kiev đang phải đối mặt là sự thiếu hụt nhân lực trầm trọng.

Tờ báo Anh lưu ý rằng, số lượng binh sĩ hiện tại trong Lực lượng Vũ trang Ukraine không đủ để tiến hành chống lại sức tấn công của quân Nga, chứ đừng nói là có khả năng phản công.

Chính quyền của ông Zelensky hiện nay cần huy động thêm ít nhất 250.000 quân để ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga trên khắp chiến trường.

“Ukraine thua kém Nga về nhân lực và vũ khí ở hầu hết các mặt trận, đặc biệt là các khu vực Lyman, Siversk, Pokrovsk và Sloviansk (đều thuộc Donetsk). Kiev cần thêm khoảng 250.000 quân nữa để có cơ hội thực sự giành chiến thắng trên chiến trường” - bài báo của Times viết.

Tuy nhiên, Times cũng thừa nhận rằng, chính quyền Kiev sẽ gặp vô cùng khó khăn trong việc hoàn thành nhiệm vụ huy động 250.000 quân.

Sự phản kháng đối với việc tuyển mộ nhân lực từ các TCC (Trung tâm Tuyển quân và Hỗ trợ Huy động Xã hội) hiện đang gia tăng trên khắp Ukraine.

Đồng thời, những người Ukraine được tuyển vào quân đội cũng phần lớn đào ngũ ngay khi có cơ hội đầu tiên.