Nga đánh bật quân Ukraine ở tâm Robotyne, dồn 2000 lính vào vây hãm: TT Zelensky đối mặt lựa chọn cay đắng

Nga đánh bật quân Ukraine ra khỏi trung tâm Robotyne

Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 20/3 dẫn lời ông Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào "We are together" ở Zaporizhzhia cho hay: Nga đã đánh bật lực lượng Ukraine cố thủ ở trung tâm Robotyne.

"Lực lượng của chúng ta (Nga) đã đánh bật đối phương (Ukraine) ra khỏi trung tâm ngôi làng và tiến về phía bắc" - Ông Rogov nói.

Theo ông, các đơn vị tác chiến của Nga ở mặt trận này đã bắt đầu chiếm ưu thế trong cuộc chiến.

Trong khi đó, quân đội Ukraine đang cố gắng bù đắp tình trạng thiếu đạn dược bằng cách huy động ồ ạt máy bay không người lái tấn công. Ngoài ra, họ giảm mạnh tần suất sử dụng khí tài hạng nặng và đang tích cực triển khai bộ binh.

Một cuộc tấn công của quân đội Nga nhằm vào lực lượng Ukraine ở Robotyne. Nguồn: Kênh Telegram Geroman

Trước đó, vào ngày 17/3, ông Rogov thông báo lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát khu vực trung tâm Robotyne. Hai ngày sau đó, ông Rogov cho biết thêm rằng, quân đội Nga đang củng cố vị trí của họ ở khu vực này.

"Quân đội Nga đã củng cố được vị trí ở trung tâm Robotyne. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn" - Ông Rogov nói, đồng thời cho biết thêm rằng, chỉ trong vòng 24 giờ trước đó, lực lượng Nga đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào khu vực bên trong và xung quanh ngôi làng.

Trang tin News.ru dẫn thông tin từ kênh Telegram chiến sự "Two Majors" cho biết, lực lượng Ukraine đang tích cực phản công ở Robotyne nhưng bị cản trở bởi hỏa lực pháo binh của Nga.

Bên cạnh đó, các hoạt động tập kích cũng được phía Nga đẩy mạnh. Hãng thông tấn Unian (Ukraine) dẫn báo cáo của lực lượng phòng vệ miền nam Ukraine cho biết, trong ngày 20/3, quân đội Nga đã 6 lần tấn công vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở Robotyne.

Quân đội Nga hành động theo nhóm, mỗi nhóm có quân số tương đương với 1 tiểu đoàn. Các cuộc tấn công không có sự yểm trợ của xe bọc thép.

Vòng vây siết chặt, vây hãm 2.000 lính Ukraine

News.ru tiếp tục dẫn thông tin từ kênh Telegram chiến sự Geroman ngày 20/3 cho biết, quân đội Nga đã củng cố vị trí của mình tại ngôi trường duy nhất còn sót lại ở Robotyne. Việc kiểm soát được ngôi trường này đồng nghĩa với việc kiểm soát cả làng.

Xuyên suốt vài tuần qua, lực lượng Ukraine đã nhiều lần phản công nhưng không thể giành lại vị trí này từ tay Nga.

Trong khi đó, lực lượng Nga vẫn đang chờ viện binh từ cánh quân phải, hiện tác chiến trên con đường Verbovoe dẫn đến Robotyne. Đây là một phần kế hoạch với mục đích bao vây lực lượng Ukraine tại khu vực giữa Rabotino, Novoprokopovka và Verbovoe - nơi có khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine đang đào hầm trú ẩn.

Trong tuần này, phía Ukraine đã tăng cường thêm 2 lữ đoàn mới tới Robotyne. Từ đầu tháng Ba, mức tổn thất hàng ngày của họ đã lên tới khoảng 50 binh sĩ và con số này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng.

Binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn tấn công độc lập số 82 tham gia cuộc tập trận gần Robotyne trong tháng 3. Ảnh: New York Times

Ông Zelensky đứng trước lựa chọn cay đắng

Theo Wall Street Journal, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đang phải đối mặt với một lựa chọn "bất khả thi": Nhượng lại lãnh thổ để cứu mạng sống của người dân, hay tiếp tục tranh giành lãnh thổ bằng cách hy sinh binh sĩ.

Các nhà lãnh đạo Ukraine đã thể hiện quyết tâm chiến đấu để giữ vững mỗi tấc đất trên lãnh thổ. Tuy nhiên, sự thật là quân đội của họ đã suy kiệt sau cuộc phản công thất bại vào năm ngoái và các gói viện trợ đang bị đình trệ.

Trong khi đó, Nga - với lực lượng quân sự và nền kinh tế trên đà phát triển - đang gây áp lực lớn lên lực lượng vũ trang Ukraine.

Máy bay trực thăng quân sự Ukraine bay gần tiền tuyến gần Robotyne. Ảnh: New York Times

Tờ New York Times cho biết, tương tự như Bakhmut và Avdiivka, Robotyne - nơi có dân số khoảng 500 người trước chiến tranh - giờ chỉ còn là đống đổ nát.

Trong suốt cuộc chiến, giới chức Mỹ đã nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng, Ukraine đang trì hoãn quá lâu trong việc bảo vệ các khu vực như vậy. Họ liên tục điều binh sĩ và đạn dược bám trụ ở những nơi còn rất ít giá trị chiến lược.

Trả lời phỏng vấn NYT vào tuần trước, các binh sĩ Ukraine chiến đấu tại Robotyne cho biết pháo binh Nga đang bắn phá ác liệt. Hôm 18/3, Tướng Ivan Havryliuk - Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine thông báo, Nga đang bắn ra số lượng đạn pháo gấp 7 lần Ukraine ở khu vực này.

Tuy nhiên, đối với lực lượng vũ trang Ukraine, khu vực xung quanh Robotyne vẫn đáng để chiến đấu, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Ông Yuri Sak - cựu cố vấn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine nói: "Bảo vệ thành quả của cuộc phản công là điều quan trọng đối với tinh thần binh sĩ, sự ủng hộ của nhân dân Ukraine và đối với niềm tin vào khả năng chiến thắng của lực lượng vũ trang Ukraine".

Cũng theo ông Sak, cuộc chiến này đang gây thương vong khá lớn cho lực lượng Nga, và đây là điều giúp Ukraine củng cố lập trường tiếp tục phòng thủ khu vực này.