Lực lượng quân sự ở Transnistria bị tấn công, đã có tổn thất: Nga, Ukraine và Moldova đồng loạt phản ứng

Lực lượng quân sự ở Transnistria bị tấn công

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn thông cáo báo chí của Cơ quan an ninh Transnistria (vùng ly khai thuộc Cộng hòa Moldova) cho biết, trong ngày 17/3, một đơn vị quân đội ở Tiraspol - thủ phủ của Transnistria đã bị tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử.

Chiếc phi cơ này được cho là bay từ hướng cầu Clover, thuộc vùng Odesa của Ukraine và đã gây ra một vụ nổ tại căn cứ của đơn vị quân đội Transnistria, từ đó dẫn tới hỏa hoạn làm thiêu rụi ít nhất 1 chiếc trực thăng quân sự.

Theo hãng thông tấn AP, Nga đang triển khai khoảng 1.500 binh sĩ ở Transnistria trên danh nghĩa lực lượng gìn giữ hòa bình và bảo vệ kho đạn dược khổng lồ từ thời Liên Xô ở Cobasna. Hiện chưa rõ có binh sĩ Nga nào tại căn cứ quân đội vừa bị tấn công hay không.

Trong khi đó, theo Euromaidan Press (trang tin tiếng Anh độc lập ở Ukraine), các báo cáo sơ bộ cho biết vụ tập kích được tiến hành nhằm vào đơn vị quân đội Nga ở Transnistria, khiến trực thăng Mi-8 của Nga bị phá hủy hoàn toàn.

Đáng lưu ý, vụ tấn công xảy ra đúng vào ngày bầu cử Tổng thống Nga. Trước đó, chính quyền Moldova đã đe dọa sẽ đáp trả Moscow do tổ chức bỏ phiếu bầu cử trên địa bàn Transnistria. Tổng thống Moldova Maia Sandu đã lên tiếng chỉ trích Moscow và cho rằng hành động này của Nga cho thấy sự thiếu tôn trọng của Moscow đối với nền cộng hòa và công dân Moldova.

Hiện trường vụ tấn công. Nguồn: Pravda

Bước sang ngày 18/3, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Ủy ban điều tra của Transnistria xác định, chiếc máy bay được sử dụng trong vụ tấn công là loại FPV (máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất).

"Vào hồi 12 giờ 09 phút ngày 17/3, một bên không rõ danh tính đã sử dụng máy bay không người lái FPV để cho nổ tung trực thăng Mi-8 đặt tại địa bàn của một đơn vị quân đội ở Transnistria. Tại hiện trường vụ tấn công, các chuyên gia tìm thấy nhiều bộ phận bằng kim loại và nhựa của chiếc FPV, như động cơ điện, các mảnh khung máy bay, bảng mạch điện tử và pin" - Ủy ban điều tra của Transnistria cho hay.

Bên cạnh đó, theo ủy ban này, chiếc trực thăng bị phá hủy là phiên bản trực thăng vận tải Mi-8MT do Nga sản xuất, đặt tại căn cứ quân sự nằm cách biên giới Ukraine chưa đầy 10km.

Cũng trong ngày 18/3, cơ quan đối ngoại của Transnistria đã lên án đây là cuộc tấn công khủng bố, đồng thời thông báo tới các bên quốc tế (bao gồm OSCE, Nga, Ukraine, đại diện Liên minh châu Âu và Mỹ) đang tham gia quá trình đàm phán giải quyết xung đột Transnistria theo định dạng 5+2.

"Chúng tôi lên án hành động khủng bố này và bất kỳ hành động tương tự nào đe dọa tính mạng, hòa bình, cũng như an ninh của người dân trên bờ sông Dniester, đây là thách thức đối với tất cả các quốc gia thực sự quan tâm đến sự ổn định trong khu vực" - Thông báo của cơ quan đối ngoại Transnistria cho hay.

Cựu Chủ tịch Hội đồng tối cao Transnistria, Alexander Shcherba, tuyên bố rằng cuộc tấn công có "dấu vết của Ukraine" và "người hưởng lợi chính" là Kiev.

Nga, Ukraine và Moldova đồng loạt phản ứng

Bộ Ngoại giao Nga trong ngày 18/3 đã lên án cuộc tấn công vào đơn vị quân đội ở Tiraspol là nỗ lực nhằm phá hoại tình hình ở Transnistria và gieo rắc sự hoảng loạn cho các cử tri tham gia bầu cử Tổng thống Nga.

"Rõ ràng, nỗ lực nhằm làm biến động tình hình ở Transnistria và gieo rắc sự hoảng sợ cho cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga tại đây đã được thực hiện thông qua một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay ở Tiraspol, khiến một trực thăng vận tải bị phá hủy" - Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Trong khi đó, chính phủ Moldova phủ nhận thông tin về cuộc tấn công được tiến hành từ lãnh thổ Ukraine nhằm vào đơn vị quân đội ở Transnistria. Cơ quan báo chí trực thuộc Cục Tái hòa nhập của Moldova cho biết: "Các nhà chức trách ở Chisinau - những người đang trực tiếp liên hệ với phía Ukraine - không xác nhận thông tin về cuộc tấn công nhằm vào Transnistria".

Truyền thông Nga và Transnistria cáo buộc Ukraine có thể sắp phối hợp với Moldova phát động tấn công vào lãnh thổ vùng ly khai, từ đó mở mặt trân thứ 2 chống Nga. Ảnh: rferl.org

"Sau khi nghiên cứu đoạn video do phía Transnistria đưa ra và trao đổi thông tin, chúng tôi xin thông báo với các bạn rằng, vụ việc này là một nỗ lực nhằm gieo rắc sợ hãi và hoảng loạn trong khu vực. Các thiết bị quân sự xuất hiện trong đoạn video đã không hoạt động trong vài năm nay" - thông cáo cho hay.

Cùng ngày, hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông cáo của Cơ quan báo chí Trung tâm Chống thông tin sai lệch thuộc Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cáo buộc Nga thực hiện hành động khiêu khích ở Transnistria bằng cách tấn công một đơn vị quân đội tại đây.

"Nga đã thực hiện hành động khiêu khích ở Transnistria thông qua cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử nhằm vào một đơn vị quân đội. Mục đích chính của Điện Kremlin là làm tăng mức độ căng thẳng thông tin liên quan đến tình hình Transnistria" - thông báo của cơ quan này cho hay.

Đại diện Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Andrii Yusov cũng có đồng quan điểm như trên khi cáo buộc rằng đây là một phần trong chiến dịch khiêu khích của Nga.

Hãng thông tấn RBC-Ukraine dẫn nhận định của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, trụ sở tại Washington) cho hay: "Khó có khả năng lực lượng Ukraine đã tiến hành cuộc tập kích do phương tiện tấn công được sử dụng hạn chế và mục tiêu không đáng kể. Bên cạnh đó, các quan chức Ukraine gần đây tuyên bố rằng Transnistria không gây ra mối đe dọa quân sự đối với Ukraine".

Song, cả truyền thông Nga và Transnistria gần đây đều đưa tin, Ukraine có thể sắp phối hợp với Moldova phát động tấn công vào lãnh thổ vùng ly khai, từ đó mở mặt trân thứ 2 chống Nga. Đây cũng là một phần lý do khiến Transnistria đề nghị được Nga bảo vệ.