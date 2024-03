5 vạn quân Nga công phá, chiếm trung tâm Robotyne: Nhiều lính đầu hàng, Tổng tư lệnh Ukraine ra lệnh khẩn

Nga giành quyền kiểm soát trung tâm Robotyne

Hãng thông tấn TASS đưa tin, quân đội Nga mới đây đã giành quyền kiểm soát khu vực trung tâm làng Robotyne (vùng Zaporizhzhia) và đẩy lùi các cuộc tấn công do lực lượng vũ trang Ukraine phát động nhằm lấy lại các vị trí đã mất.

Thông tin đã được ông Vladimir Rogov – Chủ tịch phong trào "We are together with Russia" xác nhận.

"Tại Robotyne, phía Ukraine đang cố gắng đánh bật lực lượng Nga. Ở thời điểm hiện tại, phần phía nam và phần trung tâm của khu định cư này đang nằm dưới quyền kiểm soát của chúng ta, phần phía bắc do Ukraine kiểm soát.

Chúng ta đang luân phiên lực lượng và dùng xe bọc thép vận chuyển bộ binh tới trung tâm ngôi làng. Thời gian trước, điều này không thể thực hiện được" – Ông Rogov cho biết ngày 17/3.

Lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát Robotyne. Ảnh: CBS News

Cũng theo ông Rogov, lực lượng vũ trang Ukraine đang tiếp tục tấn công các đơn vị Nga.

"Thành công đang đến với chúng ta, nhưng đằng sau thành công này là những nỗ lực chiến đấu gian khổ của lực lượng chúng ta" - Chủ tịch phong trào "We are together with Russia" nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 13/3, ông Rogov thông báo, quân đội Nga đã bẻ gãy phòng tuyến của lực lượng Ukraine tại một số khu vực ở Zaporizhzhia, tiến sâu theo hướng Orekhovskoe, Robotyne, hướng Vremevskoe và củng cố các vị trí đã giành quyền kiểm soát.

Ở phía sau phòng tuyến, lực lượng Ukraine phải gấp rút bố trí các cấu trúc bê tông cốt thép sâu 3-4 mét, đào hào và các hố chống tăng, xây dựng các kênh liên lạc vì áp lực đến từ phía quân đội Nga.

Ông Dmytro Lykhova - người phát ngôn của nhóm tác chiến Tarvia (Ukraine) cho biết, khoảng 50.000 binh sĩ Nga đang tập trung quanh Robotyne, nhiều hơn 10.000 quân so với thông tin mà tờ Telegraph (Anh) ghi nhận được trong tháng 2.

Ukraine cố gắng phản công nhưng nhiều lính đầu hàng

Phóng viên TASS dẫn lời một chỉ huy khẩu đội pháo binh có biệt hiệu "Irtysh" của Nga cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng giành lại các vị trí đã mất ở trung tâm Robotyne, bất chấp tổn thất về quân lực và trang bị.

"Đối phương đang tìm cách giành lại vị trí ở trung tâm Robotyne bằng cách tăng cường quân lực (chủ yếu di chuyển vào ban đêm). Tuy nhiên, nỗ lực của họ bị hỏa lực pháo binh Nga trấn áp. Đối phương bị đánh bật bởi các hệ thống pháo và rocket. Bên cạnh đó, các hệ thống súng cối cũng được huy động.

Phía Ukraine dường như không bận tâm đến tổn thất, họ cố gắng củng cố vị trí trên các khu vực đã mất và tìm cách bơm vào các lực lượng dự bị" - "Irtysh" cho hay.

Trước sức ép từ pháo binh và UAV Nga, những người lính luống tuổi của Ukraine có xu hướng muốn buông bỏ. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, lực lượng Nga đang theo chiến thuật dùng UAV để tấn công công sự và binh lính Ukraine trước khi triển khai các đợt tập kích bằng bộ binh.

Một phi công UAV có biệt hiệu "Doctor" của Trung đoàn 70 (Nga) cho biết, các máy bay không người lái giữ nhiệm vụ công phá hầm trú ẩn của lực lượng Ukraine, đồng thời tiêu diệt bộ binh của họ, mở đường cho bộ binh Nga củng cố vị trí tại các khu vực xác định.

Theo "Doctor", sức ép từ phía pháo binh và UAV của Nga đã khiến nhiều binh sĩ Ukraine quyết định đầu hàng.

"Những người lính luống tuổi và trong diện được huy động sẵn sàng đầu hàng vì họ không muốn hứng chịu những cơn mưa đạn từ phía pháo binh và UAV tấn công của Nga" – Viên phi công cho hay. Điều đó khiến nhiệt huyết của lực lượng Ukraine suy giảm rất nhiều.

Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 17/3 cho biết, chỉ trong 24 giờ qua, Nga đã 5 lần tấn công các vị trí của quân phòng thủ Ukraine gần Robotyne và phía tây bắc Verbove vùng Zaporizhzhia, đồng thời tiến hành các cuộc không kích gần Staromaiorske ở vùng Donetsk.

"Ngoài Robotyne, khoảng 15 khu định cư bị pháo và súng cối tấn công, bao gồm Poltavka, Charivne, Huliaipole, Mala Tokmachka ở vùng Zaporizhzhia" – Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, hỏa lực của lực lượng Nga đã gây thiệt hại về quân lực và trang thiết bị khí tài cho Lữ đoàn phòng thủ số 126 trong các khu định cư Novodanilovka, Rabotyne và Zherebyanki, vùng Zaporizhzhia.

Tổng tư lệnh Ukraine ra lệnh luân chuyển lực lượng

Trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi thừa nhận, quân đội Ukraine đang hứng chịu các đợt tấn công dữ dội từ phía máy bay không người lái, pháo binh và súng cối của Nga.

Trước tình hình cấp bách, cách đây ít ngày, ông Syrskyi đã ra lệnh bắt đầu luân chuyển lực lượng, thay thế những người đã tham chiến ở tiền tuyến "suốt một thời gian dài".

Tờ Kyiv Independent cho biết, quyết định của ông Syrskyi đã được đưa ra bất chấp tình hình ngày càng khó khăn mà lực lượng vũ trang Ukraine đang phải đối mặt.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã ra lệnh luân chuyển lực lượng. Ảnh: Bloomberg

"Về mặt tích cực, mặc dù tình hình trên chiến tuyến khá khó khăn nhưng chúng tôi đã khởi động được quá trình luân chuyển, thay thế các tiểu đoàn và đơn vị đã làm nhiệm vụ chiến đấu trên tiền tuyến trong suốt một thời gian dài" – Ông Syrskyi nói.

"Điều này sẽ cho phép chúng tôi ổn định tình hình và tác động tích cực tới trạng thái, cũng như tâm lý của các binh sĩ" – Tổng tư lệnh Ukraine nhấn mạnh.

Theo Kyiv Independent, Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu quân lực, chính phủ đang đặt mục tiêu tăng cường nỗ lực huy động trong năm 2024, đồng thời cam kết thay đổi cách tiếp cận tuyển mộ quân sự, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho những người lính nghĩa vụ tiềm năng.

Tạp chí Forbes (Mỹ) cho biết, trấn giữ Robotyne hiện nay là 3 lữ đoàn "đã mệt mỏi" của Ukraine, chỉ có 1 lữ đoàn mới đến hỗ trợ, đó là lữ đoàn 141. Đây là lữ đoàn được Ukraine thành lập đầu tháng 6/2023, khi phát động chiến dịch phản công.

Mặc dù Lữ đoàn 141 và các lữ đoàn mới khác có thể củng cố lực lượng phòng thủ của Ukraine ở một số khu vực, nhưng Forbes cho rằng lực lượng đó lại quá ít ỏi để thay thế hoàn toàn cho các lữ đoàn đã mệt mỏi và kiệt sức sau chiến dịch phản công mùa hè năm 2023.

Do vậy, những lữ đoàn kiệt sức của Ukraine có lẽ vẫn phải ở lại tiền tuyến cho tới khi các chính trị gia ở Kiev thông qua được luật mới cho phép huy động thêm hàng trăm nghìn tân binh.

Trước mắt, theo Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW, trụ sở tại Washington) nhận định, trước khi ổn định được quân lực thì tình trạng thiếu đạn dược của Ukraine có thể sớm dẫn tới sự đột phá của Nga trên tiền tuyến.