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Nga phong tỏa cảng Biển Đen, khóa chết cảng sông Danube

Hoàng Đức
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Sau khi phong tỏa các cảng của Ukraine trên Biển Đen, Quân đội Nga bắt đầu khóa chết dòng chảy hậu cần của chính quyền Ukraine trên sông Danube.

Gần đây, Nga đã tăng cường các vụ tấn công tại các cảng biển của Ukraine trên Biển Đen, nơi có tới 80% tổng lượng hàng hóa xuất khẩu của Ukraine, bao gồm các sản phẩm nông nghiệp, luyện kim và các sản phẩm khác được tập kết và chất lên tàu xuất khẩu ra nước ngoài.

Theo ông Andriy Zablovsky, người đứng đầu Ban Thư ký Hội đồng Doanh nghiệp thuộc Chính phủ Ukraine, hoạt động vận chuyển hàng hóa tại các cảng Biển Đen của Ukraine đã hoàn toàn bị phong tỏa do sự gia tăng mạnh mẽ các mối đe dọa an ninh trên biển từ các vụ tấn công của quân Nga.

Tất cả các tàu nước ngoài đã ngừng cập cảng trên Biển Đen của Ukraine và các hãng vận tải lớn trên thế giới cũng quyết định hủy tuyến hành trình tới các cảng của nước này.

Kể từ 22/7/2026, không một tàu nào vào được các cảng nước sâu thuộc khu vực Odesa (Odesa, Chornomorsk và Yuzhny).

Ông Andriy Zablovsky cho biết, khoảng 1/3 công suất xuất khẩu ngũ cốc đã bị mất do các cuộc tấn công tại các cảng Biển Đen, đặc biệt là Odessa, làm giảm lượng hàng xuất khẩu xuống còn 4 triệu tấn mỗi tháng.

Theo ước tính sơ bộ, việc mất đi 1/3 sức chứa kho chứa ngũ cốc tại các cảng của Odessa có thể làm giảm thu nhập ngoại hối từ xuất khẩu nông sản khoảng 900 triệu USD mỗi tháng. Nếu tình trạng này kéo dài trong vài tháng nữa, hậu quả sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế đất nước.

Ông Zablovsky nói thêm, điều này cũng sẽ giáng một đòn mạnh vào ngân sách quốc gia, vốn đã đang thiếu hụt nghiêm trọng, khiến các đối tác châu Âu của Ukraine hiện đang bù đắp khoản thiếu hụt này.

Việc phong tỏa kéo dài các cảng của Ukraine sẽ làm trầm trọng thêm khoản thiếu hụt này và viện trợ tài chính của châu Âu có thể không đủ để bù đắp, nhân dân các nước châu Âu cũng không có đủ vị tha để ngày ngày đóng thuế “nuôi Ukraine”.

Một nguy cơ lớn hơn là sau khi chặn đứng hoạt động vận chuyển tại các cảng Biển Đen, Nga sẽ tập trung mọi nguồn lực để tấn công vào các cảng trên sông Danube.

Ngày 24/7, sau một thời gian dài tạm lắng, Lực lượng Vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp vào cơ sở hạ tầng của các cảng trên sông Danube của Ukraine, bao gồm các cảng: Reni, Izmail và Kiliya.

Theo chuyên gia Nga Yuriy Podolyaka viết trên Telegram, hai cảng đầu tiên rất quan trọng, vì chúng có thể tiếp nhận các tàu sông biển có mớn nước lên đến 7,5m, nghĩa là chúng có thể được chất đầy hàng.

Còn cảng Kiliya vẫn có thể tiếp nhận các tàu loại lớn, nhưng độ sâu không đủ nên chở được tải trọng thấp hơn mức cho phép, với mớn nước tối đa chỉ đạt 3,5m.

Ngoài tấn công các hạ tầng cảng, Lực lượng Vũ trang Nga đã tấn công các tàu chở hàng trên sông Danube, ví dụ như vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào hai tàu chở hàng rời chở vật tư quân sự, tại cửa sông Dnieper-Bug.

Theo Topcor.ru
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