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Nga phóng thành công tên lửa Bulava từ tàu ngầm, bắn trúng mục tiêu cách 6.000km

Hải Yến
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Tàu ngầm hạt nhân Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo Bulava từ lòng biển, trúng mục tiêu cách 6.000km, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 28/10.

Tên lửa Bulava được phóng từ tàu ngầm tên lửa chiến lược Generalissimus Suvorov ở Biển Okhotsk thuộc Viễn Đông, gần Bán đảo Kamchatka, trong cuộc huấn luyện tác chiến theo kế hoạch.

Các đầu đạn của tên lửa đã tới trường bắn Chizha được ấn định trên Bán đảo Kanin thuộc Vùng Arkhangelsk của Nga, cách khu vực phóng 5.500-6.000km.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các dữ liệu giám sát xác nhận rằng các đầu đạn đã tới khu vực mục tiêu đúng kế hoạch, đồng thời tuyên bố cuộc diễn tập đã thành công.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video ấn tượng về cuộc phóng. Nó cho thấy tàu ngầm đang di chuyển trên biển trước khi chuyển cảnh sang các thành viên thủy thủ đoàn vận hành các hệ thống điều khiển bên trong tàu.

Một cảnh quay cận cảnh ghi lại khoảnh khắc ấn nút phóng, tiếp theo là cảnh quay ban đêm về một tên lửa rực cháy lao ra khỏi mặt nước và vút lên không trung.

R-30 Bulava (tên ký hiệu của NATO là SS-N-32) là một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm được thiết kế để đóng vai trò là một trong những trụ cột của lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Nga.

Được phát triển bởi Viện Công nghệ Nhiệt Moscow và chính thức đưa vào sử dụng vào tháng 5/2024, tên lửa nhiên liệu rắn này được báo cáo có tầm bắn tối đa khoảng 9.300km.

Nặng khoảng 37 tấn, Bulava được thiết kế để mang nhiều đầu đạn hạt nhân có thể tấn công độc lập các mục tiêu khác nhau. Nó cũng tích hợp các biện pháp nhằm giúp xâm nhập các hệ thống phòng thủ tên lửa, gồm giai đoạn tăng tốc tương đối ngắn và các phương tiện bay lại có khả năng cơ động.

Generalissimus Suvorov là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borei-A thuộc Dự án 955A thế hệ thứ 4. Tàu được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương của Nga và đặt căn cứ tại Kamchatka.

Được đóng tại nhà máy đóng tàu Sevmash, tàu ngầm này có thể mang tới 16 tên lửa đạn đạo Bulava, cùng với các vũ khí ngư lôi.

Các tàu ngầm Borei và Borei-A nâng cấp tạo thành một thành phần then chốt trong chương trình hiện đại hóa hạt nhân chiến lược của Nga, thay thế các tàu mang tên lửa từ thời Liên Xô đã cũ kỹ.

Nga hiện vận hành 8 tàu ngầm thuộc 2 lớp trên, cùng với các tàu bổ sung đang được xây dựng.

Đợt phóng ngày 18/10 nhằm mục đích kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của thủy thủ đoàn và các hệ thống tên lửa của tàu ngầm, theo Bộ Quốc phòng Nga.

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Tags

Bulava

Bộ Quốc phòng Nga

Bán đảo Kamchatka

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