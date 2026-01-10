Nga phóng Oreshnik, châu Âu lập tức muốn đàm phán

Để đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn, trong đó có cả tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) vào các mục tiêu trọng yếu ở Ukraine, vào rạng sáng ngày 09/01/2026.

Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rằng, tên lửa đạn đạo Oreshnik đã được sử dụng trong cuộc tấn công, nhắm vào các cơ sở sản xuất máy bay không người lái mà Kiev đã sử dụng để tấn công dinh thự của ông Vladimir Putin ở Valdai (vùng Novgorod) vào ngày 29 tháng 12, cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine.

Bộ quốc phòng Nga cho biết, các mục tiêu đặt ra trước cuộc tấn công đều đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh rằng, Moscow sẽ tiếp tục đáp trả bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nào của thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Trong bối cảnh của cuộc tấn công, trong khi các quan chức châu Âu bày tỏ sự lo ngại về vụ tấn công của loại tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân của Nga, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni tuyên bố rằng, đã đến lúc Liên minh châu Âu cần nối lại đối thoại với Nga.

Cần phải nói thêm rằng, tuyên bố của bà Giorgia Meloni về sự cần thiết phải đối thoại với Nga được đưa ra chỉ vài giờ sau khi tên lửa đạn đạo Oreshnik của Nga tấn công các mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng ở vùng Lviv, nằm ở phía tây Ukraine, giáp với biên giới Ba Lan.

Phát biểu của người đứng đầu nội các Italia được đưa ra tại một cuộc họp báo, trong đó bà Meloni được yêu cầu bình luận về tuyên bố gần đây của Phó Thủ tướng Matteo Salvini về sự cần thiết phải nối lại đối thoại với Nga, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đưa ra quan điểm tương tự.

Chỉ vài ngày trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố cần phải nối lại đối thoại với Nga và nhấn mạnh rằng, điều này phải được thực hiện càng sớm càng tốt.

Theo một số nguồn tin, hiện đang có những chuẩn bị cho cuộc điện đàm giữa nhà lãnh đạo Pháp và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bình luận về vấn đề này, Thủ tướng Italia nhấn mạnh, bà cho rằng ông Macron đã nói đúng, đã đến lúc EU cũng nên bắt đầu đàm phán với Nga.

Tuy nhiên, hiện có quá nhiều ý kiến trái chiều, nhiều luồng quan điểm khác nhau nên châu Âu cần bổ nhiệm một đại diện đặc biệt về vấn đề Ukraine để thống nhất về quan điểm và xúc tiến đàm phán với Nga.