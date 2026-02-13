Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 11, rạng sáng 12/2, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 243 vũ khí vào Ukraine. Trong đó bao gồm 219 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 24 tên lửa các loại (tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-300, tên lửa không đối đất Kh-59/69).

Trong khi máy bay không người lái được phóng từ Kursk, Oryol, Millerovo, Bryansk, Primorsko-Akhtarsk và Shatalovo, Crimea thì tên lửa được phóng từ Bryansk, Voronezh và Rostov. Tính đến sáng ngày 12/2, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 213 mục tiêu, trong đó bao gồm 197 UAV và 16 tên lửa.

Không quân Ukraine đã ghi nhận 9 tên lửa và 19 máy bay không người lái nhắm trúng vào 13 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống nhiều địa điểm trên lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, một số vũ khí của Nga đã biến mất khỏi màn hình radar theo dõi, thông tin về địa điểm va chạm cũng như hậu quả của chúng đang được cập nhật.

DTEK - công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine thông báo, tình trạng cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng tại một số tỉnh của Ukraine sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Tại Kiev, gần 2.600 tòa nhà dân cư bị mất hệ thống sưởi ấm.

Tại Odessa, do mất điện, khoảng 300.000 người dân bị thiếu nước sinh hoạt. Gần 200 tòa nhà không có hệ thống sưởi ấm, công tác khôi phục hệ thống đang được tiến hành.

Do cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, nguồn cung cấp nhiệt cho 10.000 người tiêu dùng tại Dnipro đã bị cắt. Việc triển khai nguồn cung thay thế đang được tiến hành.