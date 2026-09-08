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Nga phê chuẩn thỏa thuận hợp tác hòa bình trong không gian với Serbia

Hoàng Vân
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Chính phủ Nga mới đây đã ký dự thảo thỏa thuận giữa nước này với Serbia về nghiên cứu và sử dụng không gian vũ trụ, vì mục đích hòa bình.

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Theo một nghị quyết được công bố trên trang web thông tin pháp luật chính thức hôm 7/9, Chính phủ Nga đã ký dự thảo thỏa thuận giữa Nga và Serbia về nghiên cứu và sử dụng không gian vũ trụ, vì mục đích hòa bình.

Tiềm năng hợp tác bao gồm thám hiểm không gian, y học vũ trụ, quan trắc Trái đất từ xa, hệ thống vệ tinh, khí tượng vũ trụ và các chuyến bay vũ trụ có người lái.

Kế hoạch hợp tác bao gồm việc tạo điều kiện cho các hoạt động liên quan đến phóng tàu vũ trụ và sử dụng tàu vũ trụ, những dự án nghiên cứu chung, trao đổi công nghệ, kỹ năng và nguồn lực vật chất, cũng như cung cấp điều kiện cho các thỏa thuận và hợp đồng đặc biệt.

Chính phủ Nga đã ủy quyền cho Tập đoàn Vũ trụ nhà nước Roscosmos, phối hợp với Bộ Ngoại giao Nga, tiến hành đàm phán với phía Serbia và ký kết hợp đồng 10 năm, sau khi đạt được thỏa thuận, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 5 năm một lần, trừ khi một trong hai bên quyết định chấm dứt hợp đồng.

Theo TASS
Tags

Serbia

Nga

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