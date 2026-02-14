HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Nga phá kỷ lục sản lượng đạn dược trong năm 2025

Hoàng Vân |

Xu hướng và cơ cấu tổ chức sản xuất đạn dược tại các cơ sở công nghiệp quân sự Nga như thế nào, và giá thành đạn dược cho quân đội Nga là bao nhiêu?

Pháo tự hành D-30 122 mm

Một báo cáo mới của Cơ quan Tình báo Estonia cho biết, năm 2025, ngành công nghiệp quân sự của Nga đã sản xuất tổng cộng 7 triệu quả đạn pháo các loại. Tổng chi phí sản xuất đạt 1 nghìn tỷ Rúp, tương đương khoảng 10,6 tỷ EURO. Sản lượng của Nga đạt mức kỷ lục, cho phép nước này dự trữ một phần đạn dược.

Năm ngoái, ngành công nghiệp quân sự Nga đã sản xuất: Đạn pháo (122mm, 152mm và 20mm) 3,4 triệu viên; đạn dược cho xe tăng và xe chiến đấu bộ binh (100mm, 115mm và 125mm) 0,8 triệu viên; đạn dược cho hệ thống phóng loạt tên lửa (122mm, 220mm và 300mm) 0,5 triệu viên; đạn cối (120mm và 240mm) 2,3 triệu viên.

Vỏ đạn do Nga sản xuất.

Để so sánh, năm 2023, ngành công nghiệp quân sự Nga sản xuất 3,5 triệu viên đạn, trong khi năm 2024 là 4,5 triệu viên.

Như vậy, đến năm 2025, Nga đã tăng tốc độ sản xuất đạn dược cho quân đội của mình lên 50%. Trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, Nga cũng dựa vào nhập khẩu đạn dược từ Iran và Triều Tiên, với số lượng ước tính từ 5 đến 7 triệu viên các loại.

"Với sự tăng trưởng sản xuất và nhập khẩu đáng kể này, Nga rất có khả năng bổ sung một phần kho dự trữ đạn dược chiến lược ngay cả khi đang tham gia vào cuộc chiến chống Ukraine.

Đối với Điện Kremlin, việc duy trì các kho dự trữ như vậy gần như chắc chắn là một yếu tố quan trọng trong kế hoạch cho các cuộc xung đột tiềm tàng trong tương lai", các tác giả của báo cáo tình báo Estonia nhấn mạnh.

Về chi phí, báo cáo đưa ra ví dụ sau: Một quả đạn pháo 152mm kiểu cũ có giá dưới 100.000 Rúp (khoảng 1.050 EURO) trong các đợt mua sắm của nhà nước, rẻ hơn nhiều lần so với các loại đạn pháo 155mm tương tự được sản xuất ở các nước phương Tây.

Việc sản xuất chất nổ trong ngành công nghiệp quân sự Nga được thực hiện bởi Spetskhimiya, một công ty con của Tập đoàn Nhà nước Rostec của Nga.

Một trong những thành phần quan trọng trong ngành công nghiệp này là sản xuất acid nitric đậm đặc hoặc hỗn hợp acid nitric và acid sulfuric, được biết đến trong ngành công nghiệp Nga với tên gọi là melange.

Melange chỉ được sản xuất tại một nhà máy duy nhất - Nhà máy Hóa chất Berezniki, thuộc tập đoàn Uralchem - trong khi acid nitric đậm đặc được sản xuất tại nhà máy nói trên và tại nhà máy EuroChem ở Novomoskovsk.

Theo Defense Express
