Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, tình trạng hiện tại trong quan hệ giữa Nga và NATO có thể được mô tả là “đối đầu trực tiếp”. Theo ông, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu là lực lượng gây bất ổn ở châu Âu hơn là đảm bảo an ninh cho lục địa này.

Ông Peskov đưa ra bình luận trên hôm 4/4, đúng vào dịp 75 năm thành lập NATO.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, NATO đã cung cấp cho Kiev hàng tỷ USD viện trợ quân sự và vũ khí, cũng như chia sẻ thông tin tình báo và giúp huấn luyện quân đội Ukraine.

“Bản thân khối này đã tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. NATO tiếp tục tiến về phía biên giới của chúng tôi, mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự về phía biên giới của chúng tôi… Trên thực tế, mối quan hệ của giữa Nga và NATO hiện đã tới mức đối đầu trực tiếp”, ông Peskov nói.

Ông nhấn mạnh, NATO được thành lập như một “công cụ đối đầu” của Mỹ ở châu Âu.

“NATO tiếp tục thực hiện mục đích của mình, nhưng điều này không góp phần đảm bảo an ninh và ổn định trên lục địa này mà trái lại là một yếu tố gây bất ổn”, ông Peskov nói.

Một số nhà lãnh đạo phương Tây gần đây cảnh báo rằng Nga có thể tấn công NATO sau khi xung đột Ukraine kết thúc. Moscow đã nhiều lần bác bỏ điều này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng trước cho biết, việc nói về khả năng Nga tấn công các nước NATO chỉ là cách tuyên truyền của giới chức phương Tây để đánh vào tâm lý của người dân, khiến họ chấp nhận chia sẻ gánh nặng viện trợ cho Ukraine.

Từ nhiều nhiều năm qua, Nga đã bày tỏ lo ngại về việc NATO mở rộng về phía biên giới nước này, coi các chính sách của khối quân sự do Mỹ lãnh đạo là một mối đe dọa hiện hữu. Moscow cũng cảnh báo rằng sự can dự của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine, đặc biệt là khả năng triển khai quân tới tiền tuyến, sẽ được coi là một sự can thiệp rõ ràng.