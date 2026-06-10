Ngày 8/6, Bộ Ngoại giao Nga đã có những bình luận về kết quả bầu cử quốc hội mới đây ở Armenia.

Điện Kremlin và trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow.

Ông Pashinyan - người tranh cử với lời hứa sẽ hội nhập quốc gia hậu Xô Viết không có đường bờ biển này với EU, đã giành được chưa đến 50% số phiếu bầu.

3 đảng khác giành được ghế trong Quốc hội đều kêu gọi một chính sách đối ngoại thận trọng hơn, không gây nguy hiểm cho quan hệ với Nga.

Nga là đối tác thương mại quan trọng nhất của Armenia và là nơi sinh sống của cộng đồng người Armenia lớn nhất.

Hôm 8/6, bình luận về kết quả bầu cử quốc hội ở Armenia, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, cuộc bầu cử được tiến hành "trong bối cảnh áp lực chưa từng có đối với phe đối lập và sự can thiệp của phương Tây, chủ yếu là từ EU".

“Toàn bộ chiến dịch tranh cử và việc bỏ phiếu đã bị chính quyền Armenia đàn áp nặng nề đối với các đảng phái và phong trào đối lập, các nhà hoạt động và những người ủng hộ họ.

Giáo hội Tông đồ Armenia, vốn được kính trọng sâu sắc trong nước, cũng bị "đè bẹp" trong chiến dịch đàn áp này”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

“Sự ủng hộ đáng kể dành cho các đảng đối lập không cùng quan điểm với đề xuất của ông Pashinyan về việc đưa Armenia hội nhập với EU cho thấy, Liên minh Dân sự "không nắm giữ độc quyền quyền lực" và nên cân nhắc rủi ro bị một xã hội phân cực bác bỏ chính sách đã đề ra”, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo.

Trước đó, các quan chức Nga đã đề xuất Armenia nên tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của Armenia, cảnh báo tuyên bố của Thủ tướng Pashinyan về việc đất nước có thể duy trì quan hệ mật thiết với cả EU và Nga chỉ là ảo tưởng.

Theo Nga, EU đang tìm cách làm suy yếu Nga, trong khi khu vực thương mại tự do của EU có những tiêu chuẩn không tương thích với Không gian Kinh tế Á Âu, khu vực thương mại tự do mà Nga là thành viên.

Cuộc bầu cử ở Armenia bị ảnh hưởng bởi nỗ lực bất thành nhằm loại bỏ đảng “Armenia Hùng mạnh” - Đảng đã giành được gần 1/4 tổng số phiếu bầu, cũng như việc bắt giữ sáu ứng cử viên của đảng này.

Cũng có thông tin về việc những thanh niên Armenia trở về nước từ Nga để tham gia bầu cử bị bắt giữ và đưa đi huấn luyện quân sự bắt buộc trước khi được phép bỏ phiếu.

Trong các cuộc biểu tình chống chính phủ năm 2024-2025, chính phủ của ông Pashinyan đã cáo buộc Giáo hội Tông đồ Armenia âm mưu lật đổ ông.

Một số thành viên giáo sĩ đã bị truy tố vì bị cáo buộc tham gia vào âm mưu này.

Samvel Karapetyan - người sáng lập đảng “Armenia Hùng mạnh”, một doanh nhân người Nga gốc Armenia ủng hộ các cuộc biểu tình, đã bị quản thúc tại gia vì bị cáo buộc tài trợ cho âm mưu đảo chính.

Trong chiến dịch tranh cử, Thủ tướng Pashinyan đã tố cáo các nhân vật đối lập là tay sai của Nga và cần phải bị bỏ tù vì nhiều lý do khác nhau.

Nga tuyên bố coi người dân Armenia là "anh em" và hy vọng đất nước này sẽ "mạnh mẽ và thực sự có chủ quyền" trong tương lai.

Hiện có khoảng 2 triệu người Armenia sinh sống tại Nga, so với 3 triệu người sống ở Armenia.