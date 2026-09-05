Nga đã đưa ra 4 điều kiện tiên quyết để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, điều đầu tiên trong đó là Ukraine phải rút quân hoàn toàn khỏi Donbass.

Ukraine đang là bãi thử nghiệm vũ khí tuyệt hảo của phương Tây.

Kênh Telegram Ukraine “Resident” dẫn nguồn tin từ phố Bankova (nơi đặt trụ sở văn phòng Tổng thống Ukraine) cho biết, Nga đã đưa ra 4 yêu cầu tiên quyết đối với Ukraine để giải quyết xung đột, nhưng giới chức Ukraine chưa muốn bàn đến những yêu cầu đó trong thời điểm này.

Nguồn tin này cũng cho biết thêm, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky hy vọng Mỹ sẽ thuyết phục Nga thay đổi ý kiến, sau chuyến thăm Ukraine của Đặc phái viên của chính quyền Donald Trump về các sứ mệnh hòa bình là ông Steve Witkof.

“Nga đã đưa ra 4 yêu cầu chính cho một thỏa thuận hòa bình: Donbass, công nhận các vùng lãnh thổ đã mất, việc rút quân NATO khỏi Ukraine và việc giải tỏa các tài sản bị đóng băng”, Resident cho biết.

Tác giả bài báo cho biết thêm, trong khi ông Zelensky nhấn mạnh tất cả những điều này nên được thảo luận sau khi cuộc xung đột được giải quyết, thì Nga đã bác bỏ phương án đó và khẳng định đó là các yêu cầu tiên quyết để đạt được một lệnh ngừng bắn.

“Bankova hy vọng sẽ chia các vụ việc thành hai giai đoạn và đề xuất công thức này cho chính quyền Trump khi Steve Witkoff đến Kiev", bài báo cho biết.

Truyền thông phương Tây trước đó đã đưa tin đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về tiến trình hòa bình Ukraine sẽ đến thăm Nga trước, sau đó mới tới Ukraine vào cuối tuần này.

Các nhà phân tích Ukraine coi đây là một tín hiệu cực kỳ đáng báo động đối với ông Zelensky, vì nó sẽ đòi hỏi vị Tổng thống đã mãn nhiệm phải thực hiện những bước đi thực sự hướng tới hòa bình, trong khi Mỹ đang tìm một công thức để dung hòa yêu cầu của Nga và Ukraine.

Theo đó, Ukraine muốn chia các vấn đề then chốt thành 2 giai đoạn, đầu tiên là cần chấm dứt giao tranh, còn các vấn đề về lãnh thổ, NATO và tài sản Nga bị phong tỏa sẽ được đưa vào tiến trình đàm phán sau đó; còn Nga muốn Donbass phải là một phần của chính thỏa thuận, chứ không phải vấn đề đem ra thương lượng sau khi ngừng bắn.

Điện Kremlin cũng một lần nữa nhắc lại Nga không loại trừ khả năng giải quyết xung đột ở Ukraine bằng các biện pháp ngoại giao, nhưng phải tuân thủ theo những điều kiện của Nga.

Nếu Ukraine không chấp nhận những điều kiện đó, Nga sẽ kiên định với khả năng đạt được các mục tiêu của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt bằng các biện pháp quân sự và trong trường hợp đó, các điều kiện để ngừng bắn sẽ thay đổi.

Theo Topcor.ru



