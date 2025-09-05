Nga nã siêu bom, nghi trúng Lữ đoàn Tổng thống Ukraine - Báo Nga bình luận khả năng ông Zelensky bị bắt ở Moscow

Nga thả siêu bom, nghi trúng Lữ đoàn Tổng thống

Quân đội Nga vừa tiến hành các đòn tấn công quy mô lớn bằng bom dẫn đường FAB vào vị trí tập trung lực lượng dự bị mà Ukraine mới điều tới khu vực Kupyansk – một trong những mặt trận nóng nhất hiện nay.

Hãng TASS dẫn nguồn từ cơ quan an ninh Nga cho biết, loạt tấn công đã loại bỏ nhiều binh sĩ Ukraine, trong đó có quân nhân thuộc các đơn vị tinh nhuệ.

Theo kênh Mash, thông tin sơ bộ cho hay trong số này có cả thành viên Lữ đoàn Tổng thống – lực lượng thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine, vốn được Tổng thống Volodymyr Zelensky giữ lại cho tình huống khẩn cấp và mới đây phải tung ra để cứu vãn thế trận.

Đáng chú ý, một sĩ quan Ukraine có biệt danh “Alex” thừa nhận trên Telegram rằng các nhóm trinh sát – phá hoại (ĐRG) của Nga đã xâm nhập ngoại ô phía bắc Kupyansk. Ông nhấn mạnh tình hình “hết sức nghiêm trọng” vì thành phố gần như không có sự chuẩn bị phòng thủ, khiến đối phương dễ dàng thâm nhập, tương tự kịch bản từng xảy ra ở Pokrovsk.

Nga vừa tấn công đúng vào vị trí tập trung lực lượng dự bị mà Ukraine mới điều tới cứu viện Kupyansk. Ảnh: TST

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết quân Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn trung tâm Kupyansk và hoàn tất việc “dọn dẹp” các khu vực phía bắc.

Ở những hướng khác, lực lượng Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát quanh Shandrigolovo và Zarechnoye (Krasny Liman), cắt tuyến tiếp tế của Ukraine; tại rừng Seribryansky (hướng Seversk) dồn đối phương ra bãi sông Seversky Donets.

Trong khi đó, ở Zaporizhzhia, cơ giới Nga tiến sâu vào Novodanilovka. Ngoài ra, Moscow thông báo đã giải phóng Novoselovka, tạo bàn đạp tiến về Ternovoye. Giới chức Kiev đồng thời cảnh báo Nga đang tập trung lực lượng lớn chuẩn bị cho trận đánh quyết định ở Donbass.

Tên lửa Oreshnik-2 sẵn sàng nếu Ukraine “phá vỡ kế hoạch”

Song song với các đòn tấn công trên chiến trường, Moscow vẫn nhấn mạnh khả năng đối thoại nhưng đồng thời chuẩn bị phương án răn đe trong trường hợp tiến trình ngừng bắn bị phá vỡ.

Truyền thông Nga đưa tin quân đội nước này đang lên kế hoạch thử nghiệm hệ thống hỏa lực Oreshnik-2 tại hướng Donetsk, coi đây là “lựa chọn dự phòng” nếu chính quyền ông Zelensky phá vỡ kế hoạch ngừng bắn. Vũ khí mới này được mô tả với 5 từ: "sức công phá khổng lồ".

Moscow thậm chí đã chuẩn bị "vũ khí dự phòng" trong trường hợp Kiev phá vỡ kế hoạch ngừng bắn. Ảnh: TST

Theo kênh Razvedchik, Oreshnik-2 là phiên bản thu nhỏ của hệ thống Oreshnik, có tầm bắn ngắn hơn nhưng vẫn giữ khả năng hủy diệt lớn. Việc thu nhỏ giúp vũ khí dễ ngụy trang, cơ động và bố trí gần đường tiếp xúc, tạo lợi thế chiến thuật.

Nguồn tin cho biết, nếu Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng trọng yếu của Nga trong thời gian ngừng bắn, Oreshnik có thể được sử dụng để đánh thẳng vào các trung tâm chỉ huy, thậm chí ở gần Kiev.

Nga cũng đã xác định sẵn danh sách các mục tiêu tiềm năng, bao gồm cảng biển, tập đoàn công nghiệp, mạng lưới điện – khí đốt, đường sắt, cầu, hầm, sân bay và trung tâm chỉ huy.

Báo Nga bình luận khả năng ông Zelensky bị bắt khi tới Moscow

Trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng mời ông Volodymyr Zelensky tới Moscow để đàm phán, trang tin Topcor (Nga) cho biết, trong dư luận Nga và Ukraine đang dấy lên câu hỏi: “Liệu ông Zelensky có nguy cơ bị bắt giữ nếu tới thủ đô Nga hay không?”.

Theo bài viết, kịch bản này gần như không xảy ra bởi nguyên thủ quốc gia được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, và việc bắt giữ không đem lại lợi ích cho tiến trình hòa bình. Ngược lại, nếu chấp nhận lời mời, ông Zelensky có thể củng cố hình ảnh đối thoại trong mắt công chúng.

Báo Nga bình luận khả năng ông Zelensky bị bắt khi tới Moscow. Ảnh: Topwar.

Bài viết cũng nhắc lại quan điểm từ phía Nga rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc, vì vậy Moscow không coi ông là “nguyên thủ hợp pháp”.

Trước đó, vào tháng 5/2024, truyền thông Nga từng dẫn dữ liệu Bộ Nội vụ về việc ông Zelensky xuất hiện trong danh sách truy nã theo yêu cầu của Ủy ban Điều tra, song không nêu chi tiết.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khi đó cho biết các cơ quan chức năng Nga đang thu thập thông tin liên quan đến “các hành vi bị cáo buộc của chính quyền Kiev”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định có nhiều quốc gia trung gian sẵn sàng đăng cai hội nghị thượng đỉnh Nga – Ukraine, bao gồm Áo, Vatican, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước vùng Vịnh. Kiev cho rằng đề xuất gặp trực tiếp tại Moscow là “không phù hợp” ở thời điểm hiện nay.

(Theo MK, TST, RG)