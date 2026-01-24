(Ảnh: AFP)

Cuộc tập kích - diễn ra chỉ vài giờ sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên của các cuộc đàm phán hòa bình ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi - đã khiến ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương tại thủ đô Kiev.

Theo giới chức Ukraine, các vụ nổ đầu tiên được ghi nhận vào khoảng 1h20 (giờ địa phương). Trong vòng hơn 1 giờ sau đó, nhiều tiếng nổ tiếp tục vang lên khi các hệ thống phòng không Ukraine được kích hoạt để đánh chặn các mục tiêu trên không, trong đó có cả tên lửa đạn đạo.

Không quân Ukraine cho biết Kiev đã rơi vào tình trạng "bị tấn công ồ ạt" bởi máy bay không người lái của Nga, đồng thời phát đi cảnh báo về mối đe dọa tên lửa và kêu gọi người dân tiếp tục trú ẩn. Chính quyền thành phố xác nhận các đơn vị phòng không đã hoạt động liên tục trong đêm.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết một đám cháy lớn đã bùng phát tại quận Holosiivskyi sau khi một tòa nhà dân cư bị trúng đạn. Lực lượng y tế khẩn cấp đã được điều động tới hiện trường để hỗ trợ người bị nạn. Thiệt hại cũng được ghi nhận tại các quận Desnianskyi, Dniprovskyi và Solomianskyi.

Ông Klitschko cho biết thêm, hậu quả của cuộc tấn công khiến một số khu vực ở thủ đô Ukraine bị mất điện, mất nước sinh hoạt và hệ thống sưởi trong bối cảnh thời tiết giá rét giữa mùa đông.

Không chỉ Kiev, thành phố Kharkov - đô thị lớn thứ hai của Ukraine - cũng hứng chịu một đợt tấn công dữ dội. Theo chính quyền địa phương, các đòn không kích đã khiến ít nhất 11 - 19 người bị thương, gây hư hại nghiêm trọng cho nhiều công trình, trong đó có một bệnh viện phụ sản và khu ký túc xá dành cho người sơ tán.

Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraine cho biết hơn 130 nhân viên cứu hộ cùng hàng chục phương tiện chuyên dụng đã được huy động, phối hợp với cảnh sát, nhân viên y tế, tình nguyện viên và các dịch vụ đô thị để khắc phục hậu quả.

Đợt tấn công mới nhất của Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng mùa đông, khi các đợt tập kích lặp đi lặp lại nhằm vào hạ tầng điện, nước và sưởi ấm đã khiến hàng triệu người dân rơi vào tình trạng thiếu các nhu yếu phẩm cơ bản. Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về đợt tấn công mới do phía Ukraine báo cáo.

Đáng chú ý, các vụ không kích xảy ra chỉ vài giờ sau khi phái đoàn Ukraine, Nga và Mỹ hoàn tất ngày làm việc đầu tiên của cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi - cuộc gặp trực tiếp hiếm hoi nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm. Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào mục tiêu đạt được "một nền hòa bình công bằng và bền vững", song Tổng thống Volodymyr Zelensky thận trọng nhận định rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận về kết quả cuối cùng.

Một số hình ảnh về cuộc tập kích mới nhất của Nga vào thủ đô Kiev, do phía Ukraine công bố:

(Ảnh: AFP)





(Ảnh: AFP)