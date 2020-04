Nga mỉa mai ông Trump ngưng tài trợ WHO: Họ đổ lỗi cả cho TT Putin về chuyện dược phẩm của Mỹ

Thư ký báo chí của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, ngày 15/4 nói với các phóng viên: "Những người đứng đầu nhóm G20, gồm tổng thống Nga Vladimir Putin, ủng hộ công việc của WHO và đặt hy vọng vào công tác trong tương lai của WHO nhằm phân tích kinh nghiệm từ đại dịch này. Chúng tôi làm việc từ lập trường đó."

Đề cập cam kết mà các lãnh đạo G20 ký kết hồi tháng 3, ông Peskov cho hay nhóm này "hoàn toàn ủng hộ nỗ lực của WHO và quyết tâm củng cố hơn nữa thẩm quyền của họ trong điều phối cuộc chiến quốc tế chống lại đại dịch".

Trong khi đó, thứ trưởng Bộ ngoại giao Nga Sergei Ryabkov thì gọi động thái mới của chính quyền Trump là "cách tiếp cận hết sức ích kỷ" và "rất đáng lo ngại".

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngưng công kích xa hơn nhằm vào WHO và theo đuổi chính sách có trách nhiệm, để không hủy hoại khuôn khổ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y sinh mà thay vào đó đẩy mạnh quan hệ hợp tác và tạo dựng nền tảng để cải thiện nó hơn nữa."

Ông Ryabkov gọi hành động của Trump là "một cú đánh" vào WHO trong bối cảnh cộng đồng quốc tế phụ thuộc vào tổ chức này.

Đây là một bước đi xứng đáng bị lên án Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nga Sergei Ryabkov

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cũng lên tiếng ngày 15:

"Các chính trị gia của đất nước này (Mỹ) luôn tìm ra ai đó để đổ lỗi. Họ đổ lỗi cho Trung Quốc và WHO về đại dịch, đổ lỗi cho Nga vì [Hillary] Clinton thất bại [trong bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016], và đổ lỗi cả cho cá nhân ông Putin vì những vấn đề trong dược phẩm của Mỹ."

Ông Trump ngày 14/4 (giờ miền Đông) tuyên bố chính quyền của ông sẽ ngưng tài trợ kinh phí cho WHO để đánh giá lại "vài trò của WHO trong vấn đề quản lý yếu kém và che đậy [thông tin] về sự lây lan của virus corona".

Ông chủ Nhà Trắng cáo buộc WHO từng chỉ trích bất công đối với quyết định của ông, liên quan đến biện pháp hạn chế đi lại với du khách từ Trung Quốc tới Mỹ hồi tháng 1.

Mỹ hiện là nhà tài trợ lớn nhất của WHO, với nguồn kinh phí năm ngoái lên đến 400 triệu USD. Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres tuyên bố WHO "phải được ủng hộ, bởi điều này là tuyệt đối then chốt đối với nỗ lực của thế giới nhằm thắng cuộc chiến chống lại Covid-19".