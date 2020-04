TQ nói về tuyên bố ngừng tài trợ của Mỹ: Nỗ lực phòng chống Covid-19 của WHO được cộng đồng quốc tế công nhận và đánh giá cao

Trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 15/4 tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết, Bắc Kinh thể hiện sự quan ngại sâu sắc trước tuyên bố ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Là tổ chức quốc tế có tính chuyên nghiệp và thẩm quyền nhất trong lĩnh vực an ninh y tế công cộng toàn cầu, WHO đóng vai trò không thể thay thế trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Đặc biệt kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, WHO dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc Tedros Adhanom, đã tích cực thực hiện trách nhiệm của mình và đóng vai trò điều phối trung tâm trong việc thúc đẩy hợp tác chống dịch bệnh quốc tế, được cộng đồng quốc tế công nhận và đánh giá cao", ông Triệu Lập Kiên nói..

Người phát ngôn BNG Trung Quốc cho rằng, tình hình dịch bệnh toàn cầu hiện nay rất nghiêm trọng và đang ở thời điểm then chốt nên quyết định của Mỹ sẽ làm suy yếu khả năng của WHO, tổn hại [quá trình] hợp tác chống dịch quốc tế, ảnh hưởng tới các nước trên thế giới, bao gồm cả nước Mỹ, đặc biệt là những nước nghèo.

Ông này cho biết, Bắc Kinh kêu gọi Mỹ nghiêm túc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, và hỗ trợ WHO - [tổ chức] dẫn đầu hành động chống dịch bệnh quốc tế. Đồng thời, ông này khẳng định, Trung Quốc sẽ luôn ủng hộ WHO và đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự nghiệp y tế sức khỏe cộng đồng quốc tế và ứng phó với cuộc chiến chống lại dịch bệnh toàn cầu.



Trước đó, phát biểu vào ngày 14/4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ ngừng tài trợ cho WHO sau khi tổ chức này lên tiếng chỉ trích cách ông phản ứng đối với đại dịch ở thời gian đầu.

Ông cũng chỉ trích WHO đã "che giấu" sự lây lan của dịch bệnh.

"Nếu WHO làm tốt công việc của mình bằng cách đưa các chuyên gia y tế tới Trung Quốc để đánh giá tình huống tại hiện trường một cách khách quan và lên tiếng về sự thiếu minh bạch của Trung Quốc thì dịch bệnh có thể đã được khống chế tại nguồn với rất ít người tử vong", Tổng thống Mỹ nói.