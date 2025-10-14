Ngày 13-10, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ tin đồn cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bị đầu độc.

Theo đài RT, Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh kể từ khi được cấp quy chế tị nạn, ông Assad "không gặp vấn đề gì khi sống ở thủ đô của chúng tôi" và "không có vụ đầu độc nào xảy ra".

Cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: khamenei.ir

Ông Lavrov cũng bảo vệ quyết định cấp tị nạn cho ông Assad và gia đình cựu tổng thống Syria, nói rằng việc đó "hoàn toàn vì lý do nhân đạo", nhằm tránh một kết cục như cựu lãnh đạo Libya Gaddafi.

Bộ trưởng Nga lưu ý ông Assad và gia đình đã phải đối mặt các mối đe dọa gây tổn hại về thể chất sau cuộc chuyển giao quyền lực năm ngoái tại thủ đô Damascus - Syria.

Đầu tháng này, Đài Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh đã trích dẫn một nguồn tin rằng ông Assad xuất viện từ một bệnh viện ở thủ đô Moscow sau một vụ đầu độc được cho là xảy ra hồi tháng 9.

Kể từ đó, tin đồn này lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông phương Tây và Nga.

RT lưu ý mặc dù các thông tin về tình hình giao tranh ở Syria của SOHR thường được truyền thông và chính phủ phương Tây trích dẫn, tổ chức này luôn bị cáo buộc có thành kiến chống lại ông Assad và thiên vị các nhóm đối lập vũ trang ở Syria.

Ông Assad, một đồng minh lâu năm của Nga, đã bị các lực lượng do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) lãnh đạo lật đổ vào tháng 12-2024. Ông Assad và gia đình của ông đã chạy tới Nga.

Tình hình Syria vẫn bất ổn kể từ sự sụp đổ của chính quyền ông Assad với các cuộc đụng độ giữa các phe phái Hồi giáo và các đơn vị chính phủ dưới sự lãnh đạo mới.

Về phía Nga, Moscow vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại Căn cứ Không quân Khmeimim và Căn cứ hải quân Tartus. Tuy nhiên, Nga cho biết nước này có kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng các căn cứ này cho các hoạt động nhân đạo, phối hợp với chính quyền Syria hiện tại.