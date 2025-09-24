Cuộc gặp "không tưởng" giữa tổng thống lâm thời Syria và viên tướng Mỹ

Ông Al-Sharaa đến New York hôm 21-9 để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc, trở thành nguyên thủ quốc gia Syria đầu tiên tham dự kỳ họp này sau gần 6 thập kỷ.

Tổng thống Al-Sharaa và phái đoàn Syria đã có nhiều cuộc họp, bao gồm cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ông Al-Sharaa cũng phát biểu tại các sự kiện bên lề Đại hội đồng hôm 22-9.

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa (bên trái) trò chuyện với cựu tướng quân đội Mỹ David Petraeus tại New York hôm 22-9. Ảnh: AP

Ông Al-Sharaa, người lật đổ cựu Tổng thống Bashar al-Assad, đã trở thành tổng thống lâm thời của Syria từ tháng 1.

Trong khi đó, ông Petraeus từng chỉ huy lực lượng Mỹ trong cuộc tấn công Iraq, nơi ông al-Sharaa bị bắt và giam giữ từ năm 2006-2011 vì chống lại cuộc tấn công này. Sau đó, ông Petraeus trở thành giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Sau khi được trả tự do, ông al-Sharaa đã thành lập Mặt trận al-Nusra tại Syria vào năm 2012 để chống lại cựu Tổng thống al-Assad. Bốn năm sau, ông al-Sharaa cắt đứt quan hệ với al-Qaeda. Một năm sau, al-Nusra sáp nhập với các nhóm khác để thành lập Hayat Tahrir al-Sham (HTS), do ông al-Sharaa lãnh đạo.

HTS từng bị Mỹ xem là "tổ chức khủng bố" vào năm 2018, viện dẫn các mối quan hệ trong quá khứ với al-Qaeda. Mỹ thu hồi tình trạng này vào tháng 7 năm nay khi Washington nới lỏng chính sách đối với Syria.

Trong cuộc gặp tại New York, ông Petraeus không chỉ thừa nhận sự hội ngộ kỳ lạ này mà còn khen ngợi ông al-Sharaa, người đã ấn định ngày bầu cử quốc hội ở Syria vào tháng 10 tới.

Ông Petraeus nói với khán giả tại New York rằng hành trình của ông Al-Sharaa từ thủ lĩnh phiến quân trở thành nguyên thủ quốc gia là một trong những chuyển biến chính trị ngoạn mục nhất trong lịch sử Trung Đông gần đây.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, cựu giám đốc CIA tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của nhà lãnh đạo Syria, hỏi liệu ông có ngủ đủ giấc hay không.

Ông al-Sharaa nói đã có lúc hai bên đối đầu nhau và giờ chuyển sang đối thoại, đồng thời cho rằng những người đã trải qua xung đột đều hiểu rõ tầm quan trọng của hòa bình.

Nói về thời gian làm chỉ huy al-Qaeda, ông al-Sharaa bày tỏ có thể đã có những sai lầm trước đây nhưng điều quan trọng bây giờ là bảo vệ người dân Syria và khu vực khỏi bất ổn.