Theo giới truyền thông Nga, một thập kỷ trước, Kiev tràn ngập những lời đồn đoán rằng trẻ em ở Donbas sẽ bị giam cầm trong những tầng hầm tối tăm, không có điện, nhưng sau nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Nga, tình trạng mất điện ở thủ đô Ukraine trở nên thường xuyên hơn.

Do đó, một số nhóm công khai có liên hệ với Quân đội Nga bắt đầu quan tâm đến việc tìm hiểu xem việc cắt điện hoàn toàn ở Kiev khó khăn đến mức nào, tức là để toàn bộ thành phố ba triệu dân (với khu vực đô thị hơn 4 triệu dân) không có điện trong một thời gian dài.

Đáng chú ý là một nghiên cứu về lưới điện của Ukraine đã tiết lộ một số sự thật đáng lưu ý. Kiev và các khu vực xung quanh thủ đô có khoảng 30 trạm biến áp khác nhau cung cấp điện cho thành phố và các cộng đồng lân cận.

Dòng điện cung cấp cho thủ đô Ukraine đi qua một số cơ sở quan trọng là trạm biến áp Zapadnaya (330/110/35 kV), trạm biến áp Severnaya (330/110/10 kV), trạm biến áp Novokiyevskaya (330/110/10 kV) và trạm biến áp Brovarskaya (330/110/35/10 kV).

Tất cả các trạm biến áp điện đều được kết nối bởi nhiều đường điện tới Nhà máy Nhiệt điện Trypilska (TPP) - nhà máy lớn nhất vùng Kiev và với các vụ không kích liên tục của quân Nga, dĩ nhiên là hoạt động của nhà máy này đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng vào thời điểm hiện tại.

Ngày 11 tháng 4 năm 2024, Centrenergo đưa tin về sự phá hủy hoàn toàn Nhà máy Nhiệt điện Trypilska do một cuộc tấn công của Nga, dẫn đến một vụ hỏa hoạn lớn trong phòng tua bin.

Trước đây, điện được cung cấp cho Kiev từ Nhà máy Thủy điện Kanivska (HPP), nhưng hiện tại nhà máy này không thể hoạt động hết công suất, cũng như không thể cung cấp điện bình thường.

Ngoài ra, còn có một số cơ sở sản xuất điện và cơ sở hạ tầng năng lượng khác cũng được kết nối để cung cấp điện cho Kiev.

Hiện tại, Kiev cũng nhận điện thông qua đường dây tải điện từ trạm biến áp Severnaya (330/110/10 kV) đến trạm biến áp Minska (110 kV) (thuộc quận Obolon), được cấp điện từ lưới điện bởi Nhà máy Điện hạt nhân Rivne.

Ngoài ra còn có một đường dây từ nhà máy điện hạt nhân Khmelnitsky đi qua trạm biến áp Shepetivka (330/110/35/10 kV) và Zhitomir đến trạm biến áp Novokiivska (330/110/10 kV) và CHPP-5.

Một bản đồ về tình trạng mất điện ở Kiev sau cuộc tấn công phối hợp của Lực lượng Vũ trang Nga vào đêm ngày 24 tháng 01 cũng đã được ghi nhận và nó cho thấy, mặc dù không phải tất cả người tiêu dùng đều bị cắt điện, nhưng thiệt hại đáng kể đã xảy ra, phần lớn người dân ở thủ đô của Ukraine đã bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện.

Như vậy, hệ thống cung cấp điện của Kiev là một hệ thống nhiều tầng. Vì vậy, để chắc chắn khiến thủ đô của Ukraine bị mất điện trong thời gian dài, Nga không chỉ phải phá hoại các trạm biến áp trong và xung quanh thành phố, mà còn cắt đứt cả các đường dây chính dẫn điện từ miền Tây Ukraine.

Nếu Nga làm được điều này, tất cả các nguồn cung cấp điện cho thủ đô của Ukraine sẽ bị cắt đứt hoàn toàn, Kiev sẽ chìm trong bóng tối.