Khu kinh tế đặc biệt Alabuga ở Tatarstan được bảo vệ chặt chẽ bằng một vành đai phòng thủ chống lại tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine.

Ngay từ đầu năm 2024, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã nhiều lần cố gắng tấn công các cơ sở trong Khu kinh tế đặc biệt Alabuga ở nước cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga), nơi đang diễn ra hoạt động sản xuất máy bay không người lái quy mô lớn, bao gồm cả các UAV dòng Geran-2.

Theo thông tin được nhà phân tích Spencer Faragasso thuộc Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) có trụ sở tại Mỹ báo cáo trong một bài viết trên trang web của tổ chức này, các công trình phòng thủ quy mô lớn đã được triển khai trong khu kinh tế đặc biệt này để đối phó với mối đe dọa từ tên lửa và UAV Ukraine.

Chuyên gia này lưu ý hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao được chụp bởi Vantor và Airbus vào tháng 7 và tháng 8/2026, cho thấy hàng chục tháp lưới lớn mới được lắp bao quanh các cơ sở sản xuất UAV và các nhà xưởng khác.

Hệ thống phòng thủ kiên cố đã được xây dựng, bao gồm 2 lớp: Một vành đai bên trong gồm các tháp thấp hơn bao quanh trực tiếp các cơ sở sản xuất chính và một vành đai bên ngoài gồm các tháp cao hơn bao phủ một khu vực rộng lớn hơn.

Những tòa tháp cao màu đỏ trắng được bố trí đều đặn và bao quanh các tòa nhà, cho thấy chúng là một phần của cấu trúc phòng thủ thụ động, có thể được thiết kế để phù hợp với hàng rào lưới thép bao quanh các cơ sở.

Điều này sẽ khiến tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử mang chất nổ khó nhắm mục tiêu vào khu phức hợp sản xuất hơn.

Việc xây dựng các tòa tháp được cho là đã bắt đầu sau ngày 18/5/2026 và những hình ảnh mới nhất được chụp vào đầu tháng 7 vừa qua đã cho thấy vành đai bên trong xung quanh các cơ sở sản xuất chính đã hoàn thành.

Đến cuối tháng 7, vành đai an ninh bên ngoài đã đạt được tiến độ đáng kể, trong đó có các tòa tháp lớn hơn bao quanh các cơ sở sản xuất sợi carbon của nhà máy Alabuga-Fiber, bao gồm cả những cơ sở được sử dụng trong sản xuất máy bay không người lái.

Nhà phân tích Spencer Faragasso cho biết thêm rằng, việc xây dựng thêm một số tòa tháp nữa đã tiếp tục được ghi nhận vào đầu tháng 8 vừa qua.

Những nỗ lực này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ sở sản xuất UAV dòng Geran tại Alabuga đối với các hoạt động quân sự của Nga, nên việc Nga xây dựng một vành đai thép để bảo vệ đặc khu kinh tế quân sự này là điều hoàn toàn dễ hiểu.