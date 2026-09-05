Nga lập kỷ lục mọi thời đại về số lượng bom dẫn đường thả xuống Ukraine

Theo số liệu thống kê do Ukraine công bố, trong tháng 8/2026, không quân Nga đã lập kỷ lục mọi thời đại về số lượng bom dẫn đường được triển khai.

Chỉ trong tháng 8/2026, chiến đấu cơ Nga đã thả 8.766 quả bom dẫn đường các loại xuống nhiều vị trí của Ukraine.

Việc sử dụng rộng rãi các loại vũ khí tiền tuyến dẫn đường chính xác đã làm gián đoạn sự luân chuyển của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine, và phá hủy các khu vực kiên cố trọng yếu theo nhiều hướng.

Chỉ trong 31 ngày của tháng 8, chiến đấu cơ Nga, chủ yếu là máy bay ném bom tiền tuyến Su-34, đã thả 8.766 quả bom dẫn đường các loại xuống các vị trí của Ukraine.

Con số này vượt quá 5% so với cùng kỳ tháng 7 năm nay, cho thấy sự tăng trưởng ổn định về năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, và khả năng hậu cần được nâng cao trong việc cung cấp cho các căn cứ không quân.

Trong tháng 8, trung bình mỗi ngày lực lượng Nga sử dụng bom dẫn đường đạt mức đáng kinh ngạc là 283 quả.

Các chuyên gia nhấn mạnh, mật độ tấn công cao như vậy khiến việc sử dụng bom dẫn đường với các module lập kế hoạch và hiệu chỉnh đa năng trở thành yếu tố then chốt trong việc xuyên thủng các công sự kiên cố.

Về cơ bản, máy bay đang thực hiện các cuộc tấn công chính xác suốt ngày đêm nhằm vào sở chỉ huy, kho đạn dược và cụm tập trung quân, mà không cần xâm nhập vào vùng phòng không trọng điểm của đối phương.

Việc hiện đại hóa quy mô lớn các loại bom không đối không nổ mạnh thả rơi tự do FAB-500, FAB-1500 và FAB-3000 thông thường thành vũ khí dẫn đường chính xác đã cho phép Không quân Nga giảm thiểu rủi ro cho phi hành đoàn của họ.

Những nỗ lực của Bộ chỉ huy Ukraine nhằm chống lại bom lượn Nga bằng các hệ thống tên lửa phòng không Patriot và NASAMS khan hiếm của phương Tây đã không thành công, do mật độ tấn công cao của Nga, và khả năng vô hiệu hóa hiệu quả radar của các hệ thống tác chiến điện tử.

Các nhà phân tích quân sự phương Tây nhận định, nếu mức độ sử dụng không kích hiện tại tiếp tục, việc giữ vững tiền tuyến sẽ trở thành nhiệm vụ bất khả thi đối với Ukraine.

Theo Avia-pro