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Nga lại báo tin không vui đến cả thế giới

Như Quỳnh
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Nga vừa có động thái mới với lệnh cấm xuất khẩu ‘vàng đen’.

Nga lại báo tin không vui đến cả thế giới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nga tiếp tục siết xuất khẩu nhiên liệu khi quyết định gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đến ngày 30/9, trong bối cảnh thị trường nhiên liệu trong nước vẫn chịu áp lực do nguồn cung gián đoạn.

Chính phủ Nga ngày 29/8 cho biết lệnh cấm mới không chỉ áp dụng đối với dầu diesel mà còn bao gồm nhiên liệu hàng hải và dầu diesel được các nhà sản xuất Nga vận chuyển ra nước ngoài. Theo nhà chức trách, biện pháp này nhằm ổn định nguồn cung và thị trường nhiên liệu trong nước.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình trạng thiếu nhiên liệu tại một số khu vực của Nga vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Trước đó, ba nguồn tin cho biết với Reuters rằng Moscow nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì lệnh cấm xuất khẩu do nguồn cung trong nước còn hạn chế, trong khi một số nhà máy lọc dầu vẫn phải tạm dừng hoặc giảm hoạt động sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái liên tiếp của Ukraine.

Nga lần đầu áp dụng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel từ ngày 8/7 đến 31/7, trong khuôn khổ các biện pháp nhằm tăng nguồn cung cho thị trường nội địa. Đến cuối tháng 7, Moscow gia hạn lệnh cấm đối với các nhà sản xuất nhiên liệu trong nước đến ngày 31/8.

Bên cạnh đó, Nga cũng áp dụng các hạn chế riêng đối với hoạt động xuất khẩu nhiên liệu. Theo các quy định hiện hành, xuất khẩu dầu diesel từ các nhà sản xuất không thuộc Nga và xăng động cơ bị cấm đến ngày 31/1/2027. Lệnh hạn chế đối với nhiên liệu máy bay phản lực được duy trì đến cuối tháng 11/2026.

Nga là một trong những nước xuất khẩu dầu diesel lớn nhất thế giới, thường đứng thứ hai sau Mỹ. Việc Moscow hạn chế xuất khẩu có thể làm thay đổi dòng chảy thương mại nhiên liệu, đặc biệt tại các thị trường vốn phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga.

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Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga đã giảm trước khi lệnh cấm được áp dụng, do nguồn cung trong nước chịu ảnh hưởng bởi tình trạng gián đoạn tại các cơ sở lọc dầu. Các cuộc xung đột nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong thời gian qua tiếp tục gây áp lực lên công suất lọc dầu và khả năng cung ứng nhiên liệu.

Việc gia hạn lệnh cấm cho thấy ưu tiên hiện tại của Moscow vẫn là bảo đảm nguồn cung trong nước thay vì duy trì khối lượng xuất khẩu nhiên liệu. Diễn biến này cũng có thể tiếp tục tác động đến thị trường dầu diesel quốc tế nếu các hạn chế kéo dài hoặc nguồn cung từ các nhà máy lọc dầu Nga chưa thể phục hồi hoàn toàn.

Tags

Moscow

Nga

dầu diesel

an ninh thế giới

giá dầu

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