" Nhờ những hành động quyết đoán, các đơn vị của nhóm chiến đấu Tsentr đã giành quyền kiểm soát làng Grodovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk" , Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Cùng thời điểm, lực lượng Yug của Nga tiếp tục tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine, đẩy lùi hai cuộc phản công và tiêu diệt tới 590 quân nhân Kiev trong 24 giờ qua.

Nga giành quyền kiểm soát ở nhiều khu vực. (Ảnh: Sputnik)

" Các đơn vị của nhóm chiến đấu Yug tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của địch. Đẩy lùi hai cuộc phản công của nhóm tấn công thuộc Lữ đoàn cơ giới số 28 và Lữ đoàn cơ động đường không số 81 của lực lượng vũ trang Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm.

Lực lượng Ukraine cũng mất hơn 420 quân nhân trong những cuộc đụng độ với nhóm chiến đấu Tsentr của Nga. Trong khi đó, lực lượng tác chiến Vostok của Nga đẩy lùi cuộc tấn công khác của Ukraine, khiến Kiev mất tới 120 binh sĩ trong cuộc đụng độ.

Hôm 5/10, quân đội Nga tiếp tục giành quyền kiểm soát thị trấn Ugledar sau cuộc tập kích vào đây. Quân đội Ukraine " kháng cự đến cùng" , ẩn náu trong nhiều hầm mỏ và tầng hầm để tránh loạt pháo do phía Nga phóng ra.

Tuy nhiên, trước sự bao vây của quân đội Nga, quân Ukraine buộc phải từ bỏ thị trấn Ugledar và có hơn 40 quân nhân nước này đầu hàng.

Ngoài ra, lực lượng Nga thu giữ thêm " nhiều chiến lợi phẩm khác" tại thị trấn Ugledar, bao gồm đạn dược và vũ khí do NATO viện trợ bị bỏ lại như súng cối giảm thanh do Ba Lan sản xuất, súng phóng lựu tự động do Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sản xuất, vũ khí nhỏ và nhiều thiết bị khác.

Trước đó một ngày, Ukraine thực hiện cuộc tấn công mới nhắm vào sân bay quân sự Borisoglebsk ở vùng Voronezh (Nga).

Cụ thể, máy bay không người lái của Kiev tấn công một số địa điểm tại sân bay, bao gồm nhà kho chứa bom lượn, cơ sở lưu trữ nhiên liệu hàng không và bãi đỗ Su-35, Su-34. Đây là nơi được Nga sử dụng để thực hiện hoạt động ném bom trên lãnh thổ Ukraine.