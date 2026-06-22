Theo trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, Nga không chờ đợi "tinh thần Anchorage" (thỏa thuận Anchorage) được thực hiện, mà sẽ tự chiến thắng.

Trợ lý Điện Kremlin, Yury Ushakov.

Hãng thông tấn TASS, ngày 21/6 dẫn lời ông Ushakov: "Chúng tôi không chờ đợi những thỏa thuận hay cam kết tại Anchorage được thực hiện, chúng tôi đang chờ đợi chiến thắng. Chúng tôi đang chờ đợi mục tiêu của chính mình được hoàn thành".

Để đánh giá chính xác tình hình, các nước phương Tây cần phân tích hành động và kết quả của Lực lượng vũ trang Nga đạt được trên chiến tuyến, ông Ushakov nói và cho biết thêm, những người hy vọng đánh bại Nga "đã nhầm lẫn".

"Cần phải theo dõi sát sao những gì đang diễn ra trên chiến trường và trên tuyến tiếp xúc nơi quân đội của Nga đang tiến lên đều đặn và từng bước một", trợ lý của Điện Kremlin cho biết.

Cụm từ "tinh thần Anchorage" xuất hiện sau cuộc gặp lịch sử giữa tổng thống Nga và Mỹ tại Alaska hồi tháng 8/2025.

Bản thân thuật ngữ này không phải là mới. Trước Hội nghị Anchorage, đã có "tinh thần Yalta", "tinh thần Helsinki" và trong một thời gian ngắn "tinh thần Malta". Cả 3 đều đánh dấu những bước ngoặt trong quan hệ giữa các cường quốc trong nửa sau thế kỷ XX.

Về mặt hình thức, các cuộc đàm phán ở Alaska tập trung vào Ukraine. Điều đó ngay lập tức đặt ra một câu hỏi cơ bản: Liệu có khả thi không khi đạt được một giải pháp lâu dài mà không có sự tham gia trực tiếp của một trong các bên tham chiến?

Cách tiếp cận như vậy chỉ khả thi nếu một trong các bên đối thoại, trong trường hợp này là Mỹ, vừa sẵn sàng vừa có khả năng buộc Ukraine chấp nhận các quyết định được đưa ra mà không có sự tham gia của mình.

Những diễn biến kể từ tháng 8/2025 cho thấy Mỹ thiếu khả năng này, bất chấp ảnh hưởng đáng kể của họ. Tuy nhiên, một lời giải thích thuyết phục hơn là họ thiếu động lực.

Tổng thống Donald Trump đã biến việc giải quyết xung đột Ukraine thành vấn đề danh dự cá nhân. Nhưng danh dự không đồng nghĩa với sự cần thiết về chiến lược.

Đối với ông Trump và nhóm nhỏ thân cận xung quanh ông, hình thức cụ thể của một thỏa thuận ít quan trọng hơn việc tránh một chiến thắng hoàn toàn của Nga. Ngoài ra, đường ranh giới chính xác và các điều kiện để duy trì nó không phải là yếu tố then chốt.

Mỹ sẽ chỉ sử dụng toàn bộ sức mạnh chính trị và kinh tế của mình nếu họ coi các cuộc đàm phán này đang định hình một trật tự thế giới mới. Điều đó đã xảy ra ở Yalta, Helsinki và Malta, nhưng ngày nay thì không còn như vậy nữa.

Ngược lại, Nga đã gán cho Anchorage một ý nghĩa rộng lớn hơn chính xác như vậy. Ngay từ đầu chiến dịch quân sự, Nga đã định hình cuộc xung đột không chủ yếu dựa trên khía cạnh lãnh thổ, mà là vấn đề về cấu trúc an ninh châu Âu.

Từ phía Mỹ, đó là việc quản lý một cuộc xung đột cụ thể mà không làm thay đổi cấu trúc quyền lực rộng lớn hơn. Khi các bên thậm chí không thảo luận cùng một vấn đề, rủi ro là điều hiển nhiên.

Trong hoàn cảnh như vậy, "tinh thần" chắc chắn sẽ phai nhạt dần, trở thành một cái bóng mang tính hùng biện hơn là một sức mạnh dẫn dắt. Một bóng ma của một thỏa thuận chưa bao giờ thực sự được hiện thực hóa.