Nga kêu gọi sơ tán khỏi Kiev, ông Putin xác nhận quân đội đã nhận lệnh hành động - Đòn đánh chưa từng có bắt đầu

Bên cạnh đó, quân đội Ukraine đã nhận một bất ngờ lớn giữa lúc Nga kêu gọi sơ tán khỏi Kiev.

Nga kêu gọi sơ tán khỏi Kiev

Đài TST đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố khuyến cáo dành cho người nước ngoài và đại diện các phái đoàn ngoại giao sơ tán khỏi Kiev vẫn còn nguyên hiệu lực.

Theo bà Zakharova, khuyến cáo này được Moscow đưa ra từ tháng 5 và tiếp tục có tính cấp thiết trong bối cảnh quân đội Nga chuyển sang "tấn công có hệ thống và liên tục vào cơ sở hạ tầng quân sự" của Ukraine.

"Khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Nga không hề mất đi tính cấp thiết, mà trái lại vẫn còn nguyên giá trị", bà Zakharova phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: DW

Cùng ngày, kênh truyền hình Suspilne Novyny của Ukraine cho biết hơn 200.000 cư dân Kiev đã được đưa vào danh sách sơ tán nếu thủ đô mất điện và hệ thống sưởi ngừng hoạt động trong mùa đông. Tuy nhiên, mới chỉ có khoảng 2.000 người đồng ý với phương án này.

Khuyến cáo sơ tán được nhắc lại giữa lúc nguy cơ đối với hạ tầng năng lượng Ukraine gia tăng. Tổng thống Putin xác nhận quân đội Nga đã nhận lệnh đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào ngành năng lượng nước này.

Moscow tuyên bố các mục tiêu phục vụ trực tiếp hoạt động quân sự sẽ bị phá hủy. Một chuyên gia Nga nhận định những cơ sở chỉ phục vụ dân sự sẽ không phải mục tiêu.

"Tôi cho rằng cách tiếp cận này sẽ tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, tất cả những gì rõ ràng được sử dụng phục vụ hoạt động quân sự của đối phương chắc chắn sẽ bị phá hủy", chuyên gia nói.

Quân Ukraine nhận "bất ngờ"

Trong khi Nga kêu gọi sơ tán khỏi Kiev, quân Ukraine được cho là đã nhận một "bất ngờ lớn" liên quan trực tiếp đến nguồn cung nhiên liệu.

Các kênh tin tức quân sự tại Ukraine cho biết hạn mức nhiên liệu hằng ngày dành cho các đơn vị nước này đã bị cắt giảm một nửa. Tại một số khu vực, nguồn cung thậm chí được cho là đã bị gián đoạn hoàn toàn.

Nếu tình trạng này kéo dài, hoạt động vận tải và hậu cần Ukraine có thể chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, chuyên gia Nga cho rằng chưa thể kết luận quân đội Ukraine sắp cạn nhiên liệu, bởi nguồn cung từ phương Tây vẫn diễn ra liên tục.

"Tôi cho rằng những thông tin này phần nào đã bị phóng đại. Nguồn cung từ phương Tây vẫn không bị gián đoạn. Hệ thống hậu cần tiếp tục hoạt động, thậm chí còn đang được đẩy nhanh ở một mức độ nhất định", chuyên gia nhận định.

Theo ông, phương Tây chưa phát tín hiệu muốn đóng băng xung đột hoặc rút khỏi cuộc chiến. Việc cắt giảm hạn mức có thể gây sức ép nhưng chưa đồng nghĩa quân đội Ukraine sẽ hoàn toàn hết nhiên liệu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Đòn đánh chưa từng có bắt đầu, ông Putin chốt 3 vấn đề lớn

Đáng lưu ý, không lâu sau cảnh báo của Bộ Ngoại giao Nga, Kiev và khu vực lân cận đã hứng chịu các cuộc tập kích với quy mô chưa từng có của Nga. Phía Ukraine thông báo nhiều UAV Geran phản lực bay vòng trên bầu trời thành phố để lựa chọn mục tiêu trước khi tấn công.

Hoạt động đánh chặn được mô tả là kém quyết liệt hơn so với những tháng trước. Theo kênh Military Chronicle, các đợt tập kích đang tạo thành một "cái bẫy" xung quanh Kiev: cường độ tấn công càng cao, Ukraine càng phải tập trung nhiều tổ hợp phòng không và tên lửa đánh chặn về thủ đô.

Điều đó đồng nghĩa lực lượng bảo vệ tiền tuyến, hạ tầng năng lượng, hậu cần và các thành phố khác có thể suy giảm. Mỗi tên lửa đánh chặn bị tiêu hao cũng làm tăng nhu cầu viện trợ từ phương Tây.

"Xét theo số lượng mục tiêu xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn, Nga dường như đã sử dụng cả số vũ khí dự kiến triển khai trong tương lai gần lẫn lượng tích trữ cho mùa thu", các chuyên gia nhận định.

Theo TST, câu nói này không chỉ đề cập sự chuyển mùa mà còn hàm ý đòn đánh chính thức bắt đầu, mở ra một giai đoạn mới. Cùng thời điểm, ông Putin chốt ba vấn đề lớn.

Thứ nhất là khả năng động viên mới. Ông Putin gọi thông tin Nga chuẩn bị một làn sóng động viên khác là "hoàn toàn vô lý" và là cuộc tấn công thông tin. Moscow dự kiến tiếp tục chiến dịch bằng lực lượng hợp đồng, các đơn vị hiện có, ưu thế hỏa lực và hệ thống không người lái.

Thứ hai là triển vọng đàm phán. Ông Putin cho biết tiến trình này đang bị đóng băng. Moscow không từ chối trao đổi thực chất, nhưng gọi các đề xuất hiện nay của Ukraine là "kỳ lạ" và không thể chấp nhận. Nga cũng không đồng ý ngừng giao tranh trước rồi mới giải quyết các vấn đề còn lại.

Thứ ba là hạ tầng năng lượng Ukraine. Ông Putin xác nhận quân đội Nga đã được chỉ thị chuẩn bị các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào cơ sở năng lượng Ukraine để đáp trả những vụ tấn công vào ngành năng lượng Nga.

"Họ tấn công các cơ sở của chúng tôi thì sẽ nhận đòn đáp trả", Tổng thống Nga tuyên bố.

Năng lượng còn bảo đảm hoạt động của đường sắt, cơ sở sửa chữa, sản xuất, thông tin liên lạc và hậu cần quân sự. Áp lực sẽ lớn hơn khi mùa lạnh tới gần.

Chuyên gia UAV Ukraine Serhiy Beskrestnov còn cảnh báo Nga đang tăng tốc độ của các phương tiện tấn công giá rẻ. Ông chú ý đến tên lửa hành trình Banderol và UAV Geran-5, được cho là đạt khoảng 500–650km/h, gây khó khăn cho UAV đánh chặn phản lực.

Như vậy, Ukraine phát triển phương tiện đánh chặn mới thì Nga tăng tốc độ mục tiêu; Kiev củng cố phòng không thủ đô thì áp lực tại các hướng khác gia tăng; Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng Nga thì Moscow tuyên bố sẽ đáp trả quy mô lớn.

Nếu mùa hè là cuộc chạy đua giành nhịp độ trên tiền tuyến, mùa thu có thể trở thành cuộc đối đầu quyết liệt hơn về phòng không, năng lượng và sức chịu đựng của hậu phương.