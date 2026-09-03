Nga tuyên bố vây 2.000 quân Ukraine ở Kharkiv - Quan chức Anh họp kín, ông Putin đáp lại bằng "bí mật quân sự" gây xôn xao

Bên cạnh đó, Moscow đã phát động đợt tấn công với quy mô chưa từng có nhằm vào Odesa. Loạt diễn biến nóng vừa được ghi nhận.

Nga tuyên bố bao vây quân Ukraine ở Kharkiv

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, lực lượng Nga đã hoàn tất việc bao vây thêm một cụm quân Ukraine tại khu vực đông bắc tỉnh Kharkiv.

“Ở phần đông bắc tỉnh Kharkiv, một cụm quân khác của đối phương (phía Ukraine) với quân số lên tới 2.000 người đã bị bao vây. Diện tích khu vực hình thành ‘nồi hầm’ rất lớn, khoảng 460 km² và bao gồm 27 khu dân cư” - ông Putin tuyên bố khi trả lời các phóng viên.

Theo Tổng thống Nga, việc kiểm soát hoàn toàn khu vực này sẽ cho phép Moscow đẩy đường tiếp xúc chiến đấu trên hướng nói trên ra xa các khu vực biên giới của tỉnh Belgorod ít nhất 20 km.

Trước đó, theo TST một lữ đoàn Ukraine cùng các lực lượng tăng cường đã tìm cách rút khỏi khu vực trong khoảng một tháng. Tuy nhiên, các tuyến rút lui được cho là đã bị đặt dưới sự kiểm soát hỏa lực, trong khi những nỗ lực mở hành lang từ phía nam bị ngăn chặn.

Giao tranh cũng diễn ra quyết liệt tại Tsupovka. Lực lượng Nga tuyên bố đẩy lùi ba đợt phản công của Ukraine gần Olkhovatka và tiếp tục tiến quân tại một số khu vực trên hướng Nam Slobozhansky.

Nga tuyên bố bao vây quân Ukraine ở Kharkiv. Ảnh: Defense News

Đáng chú ý, phía Nga còn tuyên bố giành quyền kiểm soát Kazachya Lopan, một khu dân cư lớn nằm trên tuyến đường sắt dẫn thẳng về phía nam tới Kharkiv, với khoảng cách khoảng 25 km.

Các nhà phân tích quân sự Nga đánh giá khu vực này có ý nghĩa đáng kể bởi Kharkiv là một đầu mối hậu cần quan trọng của Ukraine, phục vụ việc tiếp tế cho các tuyến phòng thủ trong tỉnh.

Theo nguồn tin Nga, việc nhanh chóng tiến thẳng tới thành phố Kharkiv chưa được xem là khả thi. Tuy nhiên, nếu khoảng cách tiếp tục được rút ngắn, nhiều khu vực quanh thành phố có thể nằm trong tầm hoạt động của pháo binh và UAV FPV Nga.

Trong khi mặt trận phía bắc chịu thêm sức ép, Odesa ở miền nam Ukraine cũng trải qua một đợt tập kích được các nguồn địa phương mô tả là đặc biệt dữ dội.

Odesa hứng đòn chưa từng có

Một đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Odesa đã khiến nhiều khu vực trong thành phố mất điện.

Các kênh địa phương và nhân chứng được truyền thông Nga dẫn lại cho biết mật độ UAV và tên lửa trong đợt tấn công lần này ở mức rất cao, thậm chí được mô tả là “chưa từng thấy trước đây”.

Theo thông tin được công bố, một trong những mục tiêu là nhà máy nhiệt điện Odesa. Ngoài ra, các trạm biến áp chủ chốt, đường dây truyền tải điện và một cơ sở của DTEK Odessa Electric Grids cũng bị tấn công.

Hệ thống xe điện và xe buýt điện tại thành phố ngừng hoạt động sau sự cố mất điện.

Tình hình trở nên phức tạp hơn do khả năng bổ sung điện từ những khu vực khác của Ukraine cũng bị hạn chế. Các nguồn Nga cho rằng công suất phát điện tại nhiều khu vực không còn đáp ứng đủ nhu cầu sau hàng loạt cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng.

Nga tiến hành cuộc tấn công chưa từng có vào Odesa. Ảnh: TST

Khả năng tăng kết nối điện với Moldova và Romania được đề cập. Tuy nhiên, các khu vực biên giới phía tây nam Ukraine cũng đang trở thành mục tiêu của những đợt tập kích.

Military Chronicle dẫn các nguồn Ukraine cho biết cửa khẩu Orlovka trên biên giới Romania đã nối lại hoạt động sau khoảng một ngày kể từ một cuộc tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cũng tuyên bố đánh trúng ba trung tâm hậu cần tại tỉnh Kiev, cảng Odesa và hai tàu được Moscow cho là vận chuyển hàng hóa quân sự tại cảng.

Phía Nga khẳng định mục tiêu của các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng là làm gián đoạn hoạt động của những cơ sở phục vụ ngành công nghiệp quân sự Ukraine, trong đó có các cơ sở liên quan đến sản xuất UAV, tên lửa và đạn dược.

Không chỉ Odesa, Kiev cũng được cho là đang chịu sức ép từ những đợt UAV quy mô lớn.

Military Chronicle dẫn dữ liệu từ các kênh giám sát Ukraine cho biết có thời điểm ít nhất 15 UAV phản lực đồng thời hướng về Kiev. Kênh này ước tính số UAV các loại được triển khai riêng trên hướng Kiev mỗi ngày có thể lên tới hàng trăm chiếc.

Quan chức Anh họp kín, ông Putin đáp lại bằng "bí mật quân sự" gây xôn xao

Những diễn biến tại Kharkiv và Odesa xuất hiện trong bối cảnh phạm vi đối đầu giữa Nga và Ukraine tiếp tục có dấu hiệu mở rộng. Đáng chú ý, một phát biểu mới của Tổng thống Putin liên quan đến Anh đã lập tức gây chú ý.

Theo đó, lãnh đạo một số doanh nghiệp quốc phòng Anh cung cấp vũ khí cho Ukraine được cho là đã nhận cảnh báo về nguy cơ an ninh ngày càng gia tăng.

Tờ The Mail on Sunday cho biết, một cuộc họp kín giữa các quan chức và lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng Anh đã được tổ chức. Những người tham dự được khuyến cáo tăng cường bảo vệ các cơ sở và an ninh cá nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được hỏi về khả năng Moscow tấn công các mục tiêu quân sự của Anh. Ảnh: TASS

Sự chú ý đặc biệt được dành cho những doanh nghiệp liên quan tới UAV và tên lửa tầm xa, trong đó có BAE Systems, Callen-Lenz và MBDA, tập đoàn sản xuất tên lửa hành trình Storm Shadow.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được hỏi về khả năng Moscow tấn công các mục tiêu quân sự của Anh.

Thay vì đưa ra câu trả lời cụ thể, ông Putin mỉm cười và nói rằng đây là một “bí mật quân sự”, sau đó không giải thích thêm.

Chính câu trả lời ngắn gọn này đã gây xôn xao trên truyền thông Anh. Daily Express cho rằng phản ứng của ông Putin đặc biệt đáng chú ý bởi Moscow không làm rõ liệu đây chỉ là một lời cảnh báo hay đang ám chỉ một phương án cụ thể.

Diễn biến trên xảy ra khi Kiev tiếp tục thúc đẩy các đồng minh phương Tây mở rộng khả năng sử dụng vũ khí tầm xa. Ukraine nhiều lần đề nghị London cho phép sử dụng Storm Shadow nhằm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, đồng thời tiếp tục kêu gọi Đức chuyển giao tên lửa Taurus.

Ở chiều ngược lại, Moscow nhiều lần cảnh báo việc các nước NATO trực tiếp tham gia vào hoạt động sử dụng vũ khí tầm xa chống Nga có thể khiến tính chất của cuộc xung đột thay đổi.

Tối 1/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ tăng mạnh việc sử dụng UAV nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Ông đồng thời cảnh báo các hãng hàng không, công ty bảo hiểm và cơ quan ngoại giao về nguy cơ gián đoạn hoạt động hàng không.

Trong đêm 2/9, một số chuyến bay quốc tế tới và rời Moscow đã bị hủy hoặc điều chỉnh. Pegasus Airlines hủy ít nhất một chuyến Bodrum - Moscow và sau đó một số chuyến từ Moscow tới Istanbul, Bodrum và Dalaman cũng bị ảnh hưởng. Bảng thông tin chuyến bay còn ghi nhận thay đổi liên quan tới Turkish Airlines và một số hãng khác.

Từ vòng vây mà Moscow tuyên bố đã hình thành tại Kharkiv, đợt tập kích lớn tại Odesa cho tới những tín hiệu liên quan vũ khí tầm xa và Anh, các diễn biến cho thấy cuộc đối đầu vẫn đang tiếp tục mở rộng cả trên chiến trường lẫn phía sau tiền tuyến.

Trong bối cảnh đó, hai chữ “bí mật quân sự” của ông Putin càng khiến bước đi tiếp theo của Moscow trở thành tâm điểm chú ý.