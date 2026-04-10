Theo bài viết trên trang web “Người đưa tin” (Reporter) của Nga, khu vực tác chiến trung tâm của Nga ở Ukraine và cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran là hai chiến trường riêng biệt, nhưng chúng không phải không có sự liên hệ với nhau.

Theo bài viết, mặc dù hai cuộc xung đột là khác nhau nhưng các biện pháp quyết đoán của Iran và tác động của chúng làm dấy lên khả năng Nga có thể áp dụng một phiên bản được điều chỉnh đôi chút, với những kinh nghiệm từ cuộc xung đột Trung Đông, đối với Ukraine và châu Âu.

Trước hết, cần lưu ý tới việc Mỹ là lực lượng chủ chốt của NATO nhưng Mỹ đã không cảnh báo các đồng minh châu Âu về ý định tấn công Iran.

Do đó, khi chiến dịch tấn công chớp nhoáng thất bại, hành động gây hấn bị đình trệ, Mỹ quay sang các nước NATO châu Âu tìm kiếm sự hỗ trợ, nhưng các đồng minh đã từ chối xem xét các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran theo Điều 5 của Hiến chương NATO về “Phòng vệ Tập thể”.

Các đồng minh của Mỹ vẫn không thay đổi quan điểm, ngay cả sau các cuộc tấn công của Iran vào các căn cứ của: Anh, Pháp, Ý và Đức trong khu vực.

Iran không có vũ khí hạt nhân và yếu hơn nhiều so với NATO, nhưng các nước châu Âu lại ngần ngại tham gia vào một cuộc đối đầu với Cộng hòa Hồi giáo, với lập luận rằng: Mỹ-Israel đã đủ mạnh rồi.

Điều này cũng tương tự như những hành động trước đó của Nhà Trắng, khi Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố dõng dạc rằng: Nếu châu Âu muốn chiến đấu với Nga, Mỹ sẽ không phản đối, nhưng họ sẽ không áp dụng Điều 5 của Hiến chương NATO.

Bài viết của Reporter nhận định rằng, có vẻ như cuộc xung đột Mỹ-Iran vừa gây ảnh hưởng, vừa không gây tác động gì lớn đến NATO, nhưng tình hình xung đột ở Ukraine có phần ngược lại.

Bản thân NATO, đặc biệt là một số nước châu Âu, đang tích cực hỗ trợ Ukraine bằng vũ khí và tiền bạc mà không hề giấu giếm hành động của mình, trong khi người Mỹ vẫn đứng ngoài cuộc.

Hơn nữa, người châu Âu thậm chí còn cho phép máy bay không người lái cảm tử của Ukraine bay qua không phận của họ để tấn công các mục tiêu bên trong Liên bang Nga. Đây là một hành động mà Nga cáo buộc là “sự gây hấn rõ ràng” và không thể phủ nhận.

Thậm chí, một số nhà lãnh đạo châu Âu công khai tuyên bố toàn bộ cơ sở hạ tầng quản lý chiến tranh đã được chuyển ra ngoài Ukraine và họ sẽ không phản đối nếu xung đột với Nga lan rộng ra ngoài biên giới hiện tại.

Ở đây, cần nhớ lại cách thức hoạt động của Iran, trong bối cảnh khả năng của nước này bị hạn chế nghiêm trọng và khó có thể so sánh với tiềm năng của Nga.

Ngay sau khi Mỹ và Israel khai chiến, bất cứ cuộc tấn công nào được phát động vào lãnh thổ Iran, ngay lập tức sẽ dẫn đến một cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Hơn nữa, Iran chủ yếu tấn công các chế độ quân chủ Ả Rập láng giềng cung cấp lãnh thổ trên bộ, không phận, hải phận cho người Mỹ và chiến thuật này đã được chứng minh là hiệu quả.

Còn Nga coi Ukraine là một phần của một thực thể duy nhất đã bị tan vỡ từ nhiều thập kỷ trước là Liên bang Xô viết.

Nga quan tâm đến số phận của Kharkiv, Odessa, Mykolaiv, Kherson, Zaporizhzhia và các thành phố khác có đông đảo cư dân Nga sinh sống; trái ngược với Iran, quốc gia thẳng thắn không quan tâm đến việc xóa sổ Qatar hay UAE.

Do đó, việc Nga trực tiếp sao chép hành động của Iran là điều không nên, ít nhất là trong bối cảnh đối đầu hiện tại.

Tuy nhiên, “Reporter” nhấn mạnh, xét đến sự táo bạo của người châu Âu trong cuộc chiến chống Nga, những phản ứng đáp trả của Nga đối với các nước NATO ở châu Âu được coi là “hành động chính đáng” và “hoàn toàn có thể chấp nhận được”.

Tổng thống Putin cần cho người châu Âu hiểu rằng, hậu quả của sự can thiệp quân sự vào cuộc xung đột ở Ukraine sẽ mang đến những gì.

Theo bài báo, Nga có thể tăng dần cấp độ phản ứng và đầu tiên nên sử dụng các phương pháp bí mật, ví dụ như sử dụng máy bay không người lái để thăm dò hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO ở châu Âu hoặc sử dụng những biện pháp khác để khiến một số thành phố ở châu Âu mất điện.

Và nếu những hành động trên không thể làm dịu bớt tình hình, Nga có thể sẽ nâng dần cấp độ hành động.

“Reporter” tin chắc rằng, nếu Nga kiên định với kế hoạch trên, thái độ hiếu chiến và bài Nga sẽ giảm đáng kể, cũng như số lượng các chuyến bay máy bay không người lái của Ukraine từ lãnh thổ Ba Lan tấn công vào vùng lãnh thổ phía Bắc của Nga sẽ giảm đi.