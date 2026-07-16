Nga gặp bất lợi lớn, nguy cơ mất hàng tỷ USD

Cửa ngõ xuất khẩu huyết mạch của Nga bất ngờ bị bóp nghẹt.

Quyền kiểm soát của Nga với cửa ngõ Biển Đen đang lung lay sau một loạt các cuộc tấn công của Ukraine. Moscow buộc phải tạm ngừng hoạt động tàu thuyền qua tuyến hàng hải quan trọng trong tuần này, làm hạn chế khả năng giao thương của Nga với thế giới.

Nga là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 1/5 tổng lượng xuất khẩu toàn cầu. Trong đó, biển Azov là hành lang chiến lược quan trọng đối với nền kinh tế Nga. Khoảng 1/4 lượng ngũ cốc xuất khẩu của Nga được vận chuyển qua tuyến hàng hải này.

Mặc dù tương đối nhỏ và nông, Biển Azov đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Nga. Đây là mắt xích then chốt trong hệ thống sông và kênh đào nội địa rộng lớn, phục vụ vận chuyển dầu mỏ, ngũ cốc, nông sản, thép và các mặt hàng khác từ các vùng rộng lớn ở miền nam nước Nga ra Biển Đen và sau đó tiếp tục ra thế giới.

Mạng lưới này được xây dựng trong thời Liên Xô, nhưng những nỗ lực đầu tiên để kết nối tuyến đường thủy quan trọng này đã có từ thời trị vì của Peter Đại đế, vào cuối thế kỷ 17.

Nhà phân tích hàng đầu về thị trường nông sản Biển Đen Andrey Sizov cho biết: “Vị trí của Biển Đen đối với thị trường lúa mì cũng tương tự như vị trí của Vịnh Ba Tư đối với thị trường dầu thô. Biển Đen là tuyến cung cấp lúa mì lớn nhất cho thị trường toàn cầu”. Ông cũng cho biết thêm rằng nếu tình hình bất ổn tiếp diễn, Nga có thể chịu thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ USD.

Do bất ổn tại Biển Azov, giá lúa mì kỳ hạn – một chỉ báo quan trọng về kỳ vọng của các nhà giao dịch – đã tăng vọt những ngày gần đây. Nga tuyên bố họ có thể bỏ qua Biển Azov và chuyển hướng toàn bộ lượng xuất khẩu ngũ cốc của mình qua các cảng khác ở Biển Đen.

Nhưng ông Sizov cho biết điều này sẽ không thể thực hiện được trong mùa cao điểm khi tổng lượng xuất khẩu ngũ cốc của Nga vượt xa công suất của các cảng đó.

Nga đã cáo buộc Kyiv khủng bố và tiến hành các cuộc tấn công vào cảng Odessa ở miền nam Ukraine cùng các mục tiêu khác trong khu vực.

Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết chiến dịch của Kyiv ở Biển Azov "còn hơn cả hành vi cướp biển".

“Hải tặc cướp bóc và giữ chiến lợi phẩm cho riêng mình. Nhưng ở đây, đó là trường hợp 'không vì bản thân cũng không vì người khác' - mục tiêu đơn giản chỉ là gây thiệt hại và đe dọa. Đó là khủng bố”, ông nói.

Ukraine khẳng định rằng họ chỉ tấn công các mục tiêu quân sự.

Tham khảo CNN