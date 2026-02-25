Nga đưa "bảo vật" tới công trường xây dựng tuyến đường sắt quy mô lớn nhất châu Âu

Chiếc máy lu đường tự hành hoàn toàn đầu tiên của Nga đã bắt đầu hoạt động vào năm 2025. Phương tiện không người lái này là sản phẩm hợp tác thiết kế giữa Tập đoàn Natsproektstroy và Công ty cổ phần GLONASS.

“Chúng tôi đã tạo ra một hệ thống tự lái chính xác cao, đa năng, nội địa dành cho máy móc xây dựng đường bộ dựa trên phân tích quy trình chuyên sâu... Hệ thống được lắp đặt chỉ trong vài giờ trên mọi loại máy móc, cả của Nga và nước ngoài. Và quan trọng nhất, chúng tôi đang triển khai một giải pháp hoàn toàn của Nga, độc lập với các nhà cung cấp nước ngoài. Chủ quyền công nghệ sẽ có tác động bền vững đến sự phát triển của toàn ngành,” ông Alexey Raikevich, Giám đốc điều hành của GLONASS JSC, cho biết.



