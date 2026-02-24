Nga âm thầm chế tạo "siêu nhãn" nặng 120 tấn, dự kiến sẽ là công trình lớn nhất ở lục địa Á-Âu

Tổ hợp Địa vật lý Mặt trời Quốc gia (National Heliogeophysical Complex) của Nga là một dự án khoa học quy mô lớn thuộc Viện Vật lý Mặt trời - Trái Đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga (ISZF SB RAS), nhằm nghiên cứu toàn diện về Mặt trời, hoạt động của nó và ảnh hưởng đến không gian gần Trái đất cũng như các hệ thống công nghệ trên mặt đất.

Trọng tâm của tổ hợp là kính viễn vọng Mặt trời lớn KST-3 (Large Solar Telescope-3). Đây sẽ là kính viễn vọng Mặt trời lớn nhất ở Nga và trên toàn lục địa Á-Âu.

“Kính viễn vọng chuyên dụng này sẽ cho phép các nhà nghiên cứu của chúng tôi giải quyết các vấn đề cơ bản trong vật lý mặt trời mà hiện nay không thể giải quyết được nếu không có các thiết bị như vậy”, Valery Falkov, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học và Khoa học Nga cho biết.