Nga hạ thủy cỗ máy nội địa đầu tiên, thực hiện nhiệm vụ to lớn: 10 năm nghiên cứu, nay đã thu về kết quả

Tập đoàn Gazprom đang tích cực ứng dụng công nghệ của Nga trong phát triển các mỏ dầu ngoài khơi, tập trung vào việc thay thế nhập khẩu và công nghệ tự hành dưới nước. Quá trình thay thế thiết bị nhập khẩu bắt đầu từ năm 2014. Đến năm 2024, một giếng khoan dưới nước do Nga sản xuất đã được lắp đặt tại mỏ Yuzhno-Kirinskoye. Trong những năm tới, dự kiến sẽ lắp đặt thêm giàn khoan dưới nước kiểu Nga.

Việc ứng dụng công nghệ không người lái trên biển được đặc biệt chú trọng - bao gồm các phương tiện tự hành dưới nước (AUV), tàu thuyền cỡ nhỏ và các thiết bị robot khác. Năm 2025, một chiếc AUV nội địa đã vượt qua thành công các cuộc thử nghiệm, cho thấy kết quả rất khả quan.