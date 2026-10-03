Nga dồn dập tập kích cầu ở Kiev để siết tuyến huyết mạch qua sông Dnipro?

Các cuộc không kích của Nga đã buộc Kiev phải đóng cửa hai cây cầu bắc qua sông Dnipro, nối liền hai bờ thủ đô của Ukraine, trong bối cảnh Mátxcơva tăng cường oanh tạc cơ sở hạ tầng Ukraine trước khi mùa đông ập đến.

Cầu Nam ở Kiev bị tấn công hôm 1/10. (Ảnh: Ukranews)

Sáng 1/10, hai máy bay không người lái của Nga đã tấn công Cầu Nam (Cầu Pivdennyi) ở Kiev. Sau đó, lực lượng Nga tiếp tục tấn công cây cầu này thêm hai lần nữa.

Sau các vụ việc này, giao thông qua Cầu Nam và Cầu Paton - hai tuyến đường huyết mạch đối với cư dân khu vực phía nam Kiev - đã bị tạm đóng cửa vào sáng 2/10, trong khi giao thông qua một cây cầu khác cũng bị hạn chế một phần.

Đến khoảng giữa trưa, giao thông qua các cây cầu đã được khôi phục.

Theo chính quyền Kiev, trước khi xung đột bùng phát năm 2022, hơn 1/3 trong số 3 triệu cư dân Kiev sinh sống ở bờ đông sông Dnipro, nhưng chỉ có 18% dân số làm việc tại khu vực này.

Đại đa số cư dân Kiev làm việc ở bờ tây, nơi tập trung hầu hết các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp.

Ông Andriy Shevchishin - một chuyên gia phân tích kinh tế - chia sẻ trên Facebook rằng có khoảng 500.000 người di chuyển từ bờ đông sang bờ tây sông Dnipro mỗi ngày.

Hình ảnh vụ tấn công. (Nguồn: Pravda)

Một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết, các cuộc tấn công vào cầu đường và cơ sở hạ tầng trọng yếu khác - bao gồm trung tâm dữ liệu và các công trình điện lực - dường như có liên quan đến mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin vào tháng trước về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với chiến dịch không kích của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Telegram, rằng máy bay không người lái của nước này đã bắn trúng một cây cầu bắc qua sông Dnipro ở Kiev, một nhà máy điện ở khu vực lân cận, cảng Izmail ở phía tây nam và một tàu chở hàng. Bộ này khẳng định tất cả các mục tiêu trên đều được sử dụng cho mục đích quân sự.

Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết các máy bay không người lái của nước này cũng đã nhắm mục tiêu vào nhà máy lọc dầu Lukoil ở Volgograd và một cơ sở dầu khí khác tại vùng Samara của Nga.

Bình luận về các cuộc tấn công mới nhất của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, Nga đang cố gắng để người dân Ukraine rời khỏi Kiev. Ông dự báo tình hình sẽ còn leo thang hơn nữa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

“Họ muốn người dân Ukraine, đặc biệt là cư dân Kiev, phải rời khỏi thành phố”, ông Zelensky nói. “Chiến thuật của họ là leo thang xung đột ở mức tối đa, và họ sẽ tiếp tục làm như vậy. Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đến gần, họ sẽ càng đẩy mạnh hành động này hơn nữa”.

Nga hiện chưa bình luận về những phát ngôn mới nhất của lãnh đạo Ukraine.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ngày 2/10 cho biết, các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào Cầu Nam ở Kiev là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn nhằm gây thiệt hại cho nền kinh tế Ukraine bằng cách cản trở sự di chuyển của người dân và hàng hóa qua thành phố, và làm gián đoạn cuộc sống thường nhật tại thủ đô.

ISW lưu ý rằng, ngay cả các blogger quân sự Nga cũng thừa nhận lực lượng Nga đang tìm cách gây gián đoạn giao thông và liên tục tấn công vào cùng một đoạn của Cầu Nam để gia tăng mức độ hư hại.

ISW nhận định, lực lượng Nga có khả năng đang sử dụng loại đầu đạn đặc biệt trên các máy bay không người lái tấn công, được thiết kế để nhắm vào các mục tiêu lớn, kiên cố như Cầu Nam. Tuy nhiên, những nỗ lực như vậy "sẽ đòi hỏi phải có các cuộc tấn công chính xác, liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn mới có thể gây ra thiệt hại đáng kể".