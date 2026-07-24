Phía Nga cũng tiết lộ mục tiêu của chiến dịch tấn công ở Biển Đen.

Nga đẩy mạnh tấn công ở Biển Đen

Nga hiện đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển và cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine tại Biển Đen.

Trong tuyên bố mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/7, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công ban đêm nhằm vào các mục tiêu quân sự và hậu cần của Ukraine tại vùng Odessa bên bờ Biển Đen, bắn trúng 2 tàu trên biển, cơ sở hạ tầng cảng, các kho nhiên liệu và một tổ hợp tên lửa bờ biển Neptune-2.

Trong tuyên bố, cơ quan này cho biết các cuộc tấn công sử dụng vũ khí độ chính xác cao phóng từ trên không và trên mặt đất, cũng như máy bay không người lái tấn công.

Trong những tuần gần đây, Moscow đã thông báo về các cuộc tấn công nhắm vào các tàu hàng và cơ sở tại Odessa, Chernomorsk, Yuzhny, Nikolayev - những mục tiêu mà phía Moscow cho là có liên quan đến việc vận chuyển trang thiết bị quân sự hoặc hỗ trợ các hoạt động máy bay không người lái của Ukraine.

Moscow cho biết chiến dịch rộng lớn hơn này nhằm mục đích phá vỡ các nguồn cung quân sự cho Kiev và là sự đáp trả đối với các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của Nga.

Phong tỏa hành lang ngũ cốc?

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Nga có khả năng sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công nhắm vào các tàu thuyền trên Biển Đen với mục đích phong tỏa hành lang chính phục vụ xuất khẩu ngũ cốc của nước này.

"Hôm qua... không có một con tàu nào cập cảng", ông Zelenskiy nói với các phóng viên hôm 23/7, "Họ đang tấn công tất cả các con tàu. Họ sẽ còn đẩy mạnh việc này hơn nữa".

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotskyi cho biết các chủ tàu, vốn đang cảnh giác trước các cuộc tấn công, đã tạm thời đình chỉ việc cho tàu cập bến để lấy nông sản tại các cảng.

Hai công ty vận tải biển lớn là Maersk và Hapag-Lloyd cho biết họ đang tạm dừng hoạt động tại cảng Chornomorsk của Ukraine.

Hapag-Lloyd cho biết trong một bình luận gửi cho AFP được Guardian dẫn lại: "Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái gần đây tại khu vực Odessa đã làm tăng đáng kể rủi ro về mặt vận hành và an ninh".

Theo hệ thống theo dõi hàng hải MarineTraffic của AFP, không có tàu thương mại nào tiến vào bất kỳ cảng biển nào của Ukraine trên Biển Đen tính đến ngày 23/7.

Tại Ukraine, một quốc gia xuất khẩu lớn về ngũ cốc và dầu thực vật, 90% lượng hàng xuất khẩu đi qua các cảng Biển Đen ở trong và xung quanh Odessa.

Theo Reuters, việc tạm dừng này phản ánh tình hình đang xấu đi nhanh chóng đối với năng lực hậu cần cảng biển và xuất khẩu của Ukraine, những yếu tố then chốt đối với một nền kinh tế đã bị tàn phá bởi xung đột.

Tính đến tuần trước, các thương nhân và nhà phân tích cho biết Ukraine đã mất khoảng một phần ba năng lực xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng Biển Đen do không kích.

Ukraine cũng đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền, chủ yếu chở nhiên liệu, tại Biển Azov và Biển Đen, trong một chiến dịch mở rộng nhằm cô lập bán đảo Crimea do Nga kiểm soát và làm suy yếu các nguồn doanh thu chính của Moscow.

Hôm 22/7, Nga đã áp dụng lệnh cấm di chuyển ban đêm tạm thời đối với các tàu thuyền ra vào cảng Novorossiysk, cảng lớn nhất của nước này tính theo khối lượng, nơi xử lý khoảng một phần ba lượng ngũ cốc xuất khẩu của Nga.

Ông Vysotskyi kêu gọi các nhà sản xuất và thương nhân không nên vội vã bán hàng, đồng thời cho biết tình hình có thể thay đổi nhanh chóng.