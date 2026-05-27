Nga dọa chấm dứt các thỏa thuận cung cấp khí đốt với Armenia

Hoàng Vân
|

Nga mới đây lên tiếng đe dọa chấm dứt các thỏa thuận cung cấp khí đốt với Armenia, nếu nước này tiếp tục quá trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

“Nga có thể đình chỉ hoặc đơn phương hủy bỏ thỏa thuận cung cấp khí đốt tự nhiên, các sản phẩm dầu mỏ và kim cương thô cho Armenia nếu nước này tiếp tục quá trình gia nhập EU”, tờ Kommersant viết, trích dẫn bức thư của Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Tsivilev gửi Bộ Hành chính Lãnh thổ và Cơ sở hạ tầng Armenia hôm 25/5.

Trong thư của mình, ông Tsivilev lưu ý các bước đi thực tiễn đang diễn ra nhằm tăng cường sự gắn kết của Armenia với EU, nguyện vọng gia nhập khối này của Chính phủ Armenia đang đe dọa việc duy trì, phát triển hợp tác thương mại và kinh tế giữa Nga -Armenia.

Theo vị Bộ trưởng, các hiệp ước quốc tế song phương là một trong những nền tảng của sự hợp tác này.

“Những nỗ lực gia nhập EU của Armenia không phù hợp với mối quan hệ đối tác lâu dài giữa chính phủ và doanh nghiệp hai nước, dựa trên sự tôn trọng và lợi ích chung”, ông Tsivilev nhấn mạnh.

Vị quan chức này cũng lưu ý Nga đã nhiều lần có những bước đi thiết thực để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của Armenia trên cơ sở ưu đãi.

Vấn đề liên quan đến chế độ miễn thuế đối với các mặt hàng này do Nga ban hành năm 2013, theo bài báo, Nga hiện coi chế độ này là bất khả thi và đang đe dọa Armenia bằng việc đóng băng hoặc hủy bỏ các thỏa thuận song phương.

Các nhà phân tích cảnh báo, hậu quả là Armenia không chỉ có thể mất quyền được hưởng chiết khấu đối với các sản phẩm khí đốt và dầu mỏ của Nga, mà còn rơi vào tình thế khó khăn do khó khăn trong việc thay thế nguồn cung từ Nga.

