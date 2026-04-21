Nga đẩy nhanh quá trình hoàn thiện "chim sắt", công nghệ hoàn toàn mới vào cuộc: Liệu có khả quan?

Theo The First Technical, nhà máy Hàng không Irkutsk (IAZ - Nga) đã giới thiệu công nghệ sản xuất các tấm có độ cứng thấp. Thiết bị này cho phép lắp đặt lớp vỏ tự động, giúp tăng tốc đáng kể quy trình.

Công nghệ mới này đã được các chuyên gia từ Đại học Nghiên cứu Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk nghiên cứu. Kỹ sư Maxim Korzh khẳng định rằng kiến ​​thức và kỹ năng thu được sẽ giúp ích cho việc sản xuất chính xác các tấm vỏ máy bay: “Việc thực hiện các kế hoạch như vậy sẽ cho phép sản xuất hàng loạt nhanh hơn.”

Trước đây, một tổ hợp xử lý công nghệ cao hiện đại đã được đưa vào hoạt động tại khu vực IAZ. Tổ hợp này tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường của Nga và quốc tế. Nhà máy sản xuất máy bay chở khách dân dụng MC-21-310 và máy bay chiến đấu Su-30SM.

Đột phá từ công nghệ ép chân không

Khác biệt lớn nhất giúp MC-21-310 tự tin đối đầu với các đối thủ phương Tây nằm ở đôi cánh. Nga đã tiên phong ứng dụng công nghệ ép chân không thay vì phương pháp truyền thống cho các cấu trúc composite lớn.

RuAviation đưa tin, nhà máy sản xuất cánh và gốc cánh composite cho máy bay MC-21 đã đi vào hoạt động tại Ulyanovsk. Đây là doanh nghiệp duy nhất ở Nga sản xuất các cấu trúc composite chịu lực kích thước lớn bằng phương pháp ép chân không. Về quy mô, nhà máy này nằm trong top ba nhà máy sản xuất cấu trúc chịu lực toàn phần cho ngành hàng không trên thế giới. Nhà máy tham gia sản xuất cánh và mặt phẳng giữa của máy bay MC-21.

Cuối năm 2022, Tập đoàn Irkut nhận được xác nhận về sự thay đổi thiết kế lớn đối với máy bay MC-21 liên quan đến cánh làm bằng vật liệu composite của Nga và động cơ PD-14. Cánh với các bộ phận của Nga đã được phê duyệt sản xuất hàng loạt kể từ khi nhận được sự thay đổi chính – tháng 1/2023.

"Trái tim" nội địa đạt chuẩn quốc tế

Động cơ PD-14 chính là “linh hồn” của phiên bản 310. Đây là dòng động cơ tuabin phản lực cánh quạt đầu tiên được Nga phát triển hoàn toàn trong thời kỳ hiện đại, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của ICAO.

Bí mật của PD-14 nằm ở hệ thống cánh quạt bằng hợp kim titan rỗng và các lớp phủ gốm chịu nhiệt trong buồng đốt. Những công nghệ này giúp động cơ hoạt động bền bỉ ở nhiệt độ cao nhưng vẫn duy trì được độ ồn thấp và mức phát thải khí nhà kính tối thiểu. Việc làm chủ hoàn toàn "trái tim" này giúp Nga không còn lo ngại về các lệnh cấm vận linh kiện động cơ từ nước ngoài.

Robot thay thế phương pháp thủ công

Tại Nhà máy Irkutsk, hình ảnh các nhóm công nhân cầm máy khoan thủ công đã được thay thế bằng những hệ thống lắp ráp tấm vỏ tự động hóa hoàn toàn.

Định vị bằng Laser: Các tấm vỏ thân máy bay được căn chỉnh bằng hệ thống laser với độ chính xác tuyệt đối (sai số dưới 0,1 mm), đảm bảo bề mặt khí động học mượt mà nhất có thể.

Robot tán đinh CNC: Những cánh tay robot đa trục thực hiện các công đoạn từ khoan, bôi chất trám khe đến tán đinh trong một quy trình khép kín. Điều này không chỉ giúp tăng tốc độ sản xuất mà còn loại bỏ hoàn toàn các lỗi mỏi kim loại do sai sót con người.

Hệ sinh thái số hóa

MC-21-310 là một chiếc máy bay "thông minh" đúng nghĩa nhờ hệ thống điện tử hàng không (Avionics) có kiến trúc mở. Việc nội địa hóa toàn bộ phần mềm điều khiển cho phép các kỹ sư Nga tùy biến và nâng cấp hệ thống một cách chủ động.

Đặc biệt, quy trình sản xuất được quản lý thông qua "hộ chiếu số" cho từng linh kiện. Từ lúc còn là một bản vẽ 3D trên máy tính cho đến khi được lắp lên thân máy bay, mọi thông số kỹ thuật đều được theo dõi sát sao qua hệ thống quản lý vòng đời sản phẩm (PLM). Thậm chí, kỹ thuật viên còn sử dụng thiết bị thực tế ảo (AR) để kiểm tra các mạch điện phức tạp bên trong thân máy, đảm bảo sự chuẩn xác tuyệt đối trước khi xuất xưởng.

Việc hội tụ các công nghệ đỉnh cao từ vật liệu composite, động cơ thế hệ mới đến tự động hóa sản xuất đã biến MC-21-310 thành một "phương án" chiến lược của hàng không Nga. Không chỉ dừng lại ở việc thay thế hàng nhập khẩu, MC-21-310 đang chứng minh rằng: Khi công nghệ và ý chí đồng hành, những rào cản kỹ thuật khó khăn nhất cũng có thể bị phá vỡ.