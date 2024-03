Ảnh minh hoạ: TASS

“Các đơn vị của Nhóm lực lượng phía Tây đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 32 và số 57 của Lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Kupyansk trong khu vực làng Sinkovka, vùng Kharkov”, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Ngoài ra, theo cơ quan này, nhân lực và trang thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 60 của Lực lượng vũ trang Ukraine và Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 103 đã bị đánh bại tại các khu định cư Tabaevka, vùng Kharkov và Terny, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng thiệt hại của đối phương lên tới 30 quân nhân, hai phương tiện, một pháo tự hành Gvozdika và hai pháo D-30.

Theo hướng Avdiivka, nhóm Trung tâm của quân Nga đã đẩy lùi hai cuộc tấn công và bảy cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine và giành được các vị trí thuận lợi hơn.

“Nhờ hành động phối hợp, các đơn vị thuộc nhóm Trung tâm đã giành được nhiều phòng tuyến và vị trí thuận lợi hơn theo hướng Avdiivka”, tuyên bố cho biết thêm.

Theo đó, hai cuộc phản công của các nhóm tấn công thuộc Lữ đoàn cơ giới số 24 của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đẩy lùi tại khu vực định cư Druzhba và Shumy. Moskva cũng đẩy lùi bảy cuộc phản công của Trung đoàn Dù 78, các lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47, 53 và 59 của Ukraine tại các khu định cư Berdychi, Tonenkoye, Pervomaiskoye, Orlovka, Petrovskoye và Severnoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Avdiivka lên tới 450 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bộ binh chỉ trong một ngày.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc chiến pháo binh, Moskva đã nhắm trúng hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 Vampire do CH Séc sản xuất và một trạm radar phản pháo AN/TPQ-48 do Mỹ sản xuất.

Ngoài ra, Lực lượng vũ trang Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật theo hướng Yuzhny Donetsk và tấn công hai lữ đoàn của Lực lượng vũ trang Ukraine.

“Các đơn vị của nhóm quân Vostok, nhờ hoạt động tích cực đã cải thiện tình hình chiến thuật theo hướng Yuzhny Donetsk và gây thiệt hại về nhân lực cùng trang thiết bị cho Lữ đoàn phòng thủ mặt đất số 127 và Lữ đoàn cơ giới số 72 của Lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu định cư Rovnopol và Vodyanoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất ít nhất 300 binh sĩ, một xe tăng, hai xe chiến đấu bọc thép, bảy ô tô, một khẩu pháo D-20 và một hệ thống tên lửa phòng không Strela-10. Ngoài ra, một kho đạn dược dã chiến của Kiev cũng đã bị phá huỷ.

“Hai cuộc phản công của các nhóm tấn công thuộc Lữ đoàn cơ giới số 31 của Lực lượng vũ trang Ukraine trong khu định cư Novomikhailovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã bị đẩy lùi”, tuyên bố cho biết.

Lực lượng vũ trang Nga cũng đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine ở vùng Pokrovsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

“Hàng không tác chiến - chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không S-300 tại khu vực làng Pokrovsk của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng”, tuyên bố cho biết.

Video Quân đội Nga phá hủy hệ thống phòng không S-300 của Ukraine (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga):

Cùng ngày, Nga cho biết nước này đã tiêu diệt nhân lực và trang thiết bị của 4 lữ đoàn Ukraine theo hướng Kherson. Bộ Quốc phòng lưu ý tổn thất của đối phương lên tới 55 binh sĩ, 6 phương tiện, một khẩu pháo D-30 và một trạm tác chiến điện tử Khortytsa.

Ukraine chưa bình luận về những tuyên bố trên.

Trong diễn biến liên quan, tại hội nghị ở Istanbul hôm 8/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình với sự tham gia của Nga. Ông Zelensky nhấn mạnh tuyên bố trước đó rằng kế hoạch hòa bình nên được các nước khác chuẩn bị mà không có sự tham gia của Moskva. Nga nhiều lần bác bỏ ý tưởng này.