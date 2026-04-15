HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga đạt được thỏa thuận năng lượng quan trọng với đối tác BRICS châu Á

Hoàng Vân |

Indonesia, một thành viên của khối BRICS, đã đồng ý mua dầu thô và khí hóa lỏng (LPG) từ Nga.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, ngày 13/4/2026.

Hôm 13/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón người đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto để hội đàm kéo dài tại Điện Kremlin.

Một cuộc gặp đã được tổ chức vào ngày hôm sau giữa Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilev và Bộ trưởng Năng lượng Indonesia Bahlil Lahadalia.

“Chúng tôi đã đạt được những kết quả khá tốt, cho phép chúng tôi tăng trữ lượng dầu thô. Ngoài ra, Indonesia cũng sẽ có thể thu được LPG”, Bộ trưởng Năng lượng Indonesia Bahlil Lahadalia nói sau cuộc đàm phán hôm 14/4.

Ông Lahadalia cho biết thêm, Indonesia cũng đang tìm cách mở rộng hợp tác với Nga trong các lĩnh vực cung cấp dầu và LPG dài hạn, năng lượng hạt nhân và ngành khoáng sản.

LPG là hỗn hợp khí hóa lỏng của propan và butan được sử dụng rộng rãi để nấu ăn, sưởi ấm và vận chuyển.

Đại diện của một số công ty năng lượng Nga, bao gồm Rosneft, Ruschem, Zarubezhneft và Lukoil, đã tham dự cuộc họp.

Dầu thô của Nga có thể được vận chuyển từ các cảng Thái Bình Dương ở vùng Viễn Đông của nước này, bằng các tàu chở dầu đi qua Biển Đông và eo biển Malacca - những tuyến đường vốn đã được sử dụng để cung cấp cho Trung Quốc và các khách hàng châu Á khác.

Nga đã chuyển hướng một phần đáng kể lượng xuất khẩu năng lượng của mình sang châu Á sau các lệnh trừng phạt sâu rộng của EU và Mỹ, hạn chế khả năng tiếp cận thị trường phương Tây của nước này.

Indonesia gia nhập BRICS vào năm 2025, trở thành thành viên Đông Nam Á đầu tiên của khối, một động thái được xem là nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với Nga, một thành viên sáng lập, và các nền kinh tế phi phương Tây khác.

Theo RT
Tags

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

putin

Indonesia

BRICS

dầu thô

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
01:13
01:11
01:10
00:53
01:03
01:15
01:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại