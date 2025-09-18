Theo giới truyền thông Nga, trên hướng tấn công Pokrovsk ở tây Donetsk, Lực lượng Vũ trang Nga đã đánh thọc sâu vào nội thành Pokrovsk và tiến đến ngoại ô thành phố lân cận Myrnohrad, trong khi lực lượng phòng thủ của Ukraine vẫn cố gắng chống trả bằng sức mạnh cuối cùng của mình.

Sau khi vô hiệu hóa mọi mối đe dọa từ các cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine, Quân đội Nga dường như đang bắt đầu giai đoạn tấn công chủ động vào khu vực Pokrovsk-Myrnohrad nhằm đánh chiếm cụm 2 cứ điểm rất mạnh tạo nên thế ỷ giốc ở tây Donetsk.

Giao tranh đô thị đã diễn ra ở Pokrovsk một thời gian, với các nhóm tấn công Nga từ phía nam đang đánh ngược lên phía bắc, tiến về phía khu chợ và phố Marshal Moskalenko ở trung tâm thành phố.

Các báo cáo địa phương cho biết, lực lượng Nga hiện còn đang tiến về vùng ngoại ô phía đông Myrnohrad, sau khi đánh chiếm được làng Novoekonomicheskoe.

Trong bối cảnh đó, các nguồn tin Nga báo cáo những vấn đề nghiêm trọng đang nổi lên đối với lực lượng Ukraine đang bảo vệ thành phố.

Để thực hiện cuộc phản công tự sát ở bắc Pokrovsk, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã điều động quân số từ các đơn vị tinh nhuệ tới đã khiến nhiều đơn vị của chính quyền Kiev tham gia phòng thủ các thành phố Pokrovsk-Myrnohrad phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng.

Ngay cả khi Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrsky, đã triển khai lực lượng đáng kể đến Pokrovsk, triển vọng của Quân đội Ukraine vẫn còn khá mờ mịt.

Vấn đề của đối phương là hiện tại họ cần thêm quân dự bị trên nhiều mặt trận cùng một lúc, nhưng họ lại không thể huy động được lực lượng, khiến không chỉ các điểm phòng thủ ở Pokrovsk-Myrnohrad (Donetsk), mà cả thành phố Kupiansk ở Kharkiv, cũng như khu vực phía đông Dnipropetrovsk đều đang lâm vào tình trạng nguy ngập.

Hiện tại, hàng phòng thủ của đối phương vẫn đứng vững phần lớn nhờ vào sự tích cực hoạt động của các đơn vị vận hành UAV nhưng với tương quan lực lượng quá chênh lệch, các nhóm quân phòng thủ của Ukraine trước sau cũng sẽ phải từ bỏ những khu vực phòng thủ của mình.