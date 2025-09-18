Nga nói 'không có chỗ' cho Liên minh châu Âu tại bàn đàm phán về xung đột Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Sputnik)

Phát biểu tại một hội nghị bàn tròn về cuộc xung đột Nga - Ukraine ngày 17/9, Ngoại trưởng Lavrov nhận định, các nước EU “rõ ràng đang cố gắng giành lại vị thế trên bàn đàm phán”.

Ông lập luận rằng khối này duy trì "lập trường phục thù, muốn gây ra thất bại chiến lược cho Nga", trong khi thảo luận về khả năng triển khai quân đội tới Ukraine trong trường hợp ngừng bắn. "Tất nhiên, không có chỗ cho điều đó trên bàn đàm phán", ông nhấn mạnh.

Mátxcơva luôn phản đối việc triển khai bất kỳ quân đội phương Tây nào tại quốc gia láng giềng, cho rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến xung đột là sự bành trướng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về phía Nga.

Ông Lavrov cũng lưu ý, rằng cả EU và Kiev đều đang tìm cách thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ nỗ lực giải quyết xung đột và quay trở lại thế bế tắc với Nga. “Về cơ bản, họ muốn biến cuộc chiến của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden thành cuộc chiến của Tổng thống Donald Trump”, ông nói.

Kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1, ông Trump đã tìm cách làm trung gian hòa giải chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, mở ra nhiều vòng đàm phán với Nga. Nỗ lực này đã lên đến đỉnh điểm với hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska vào giữa tháng 8. Hội nghị không có sự tham gia của EU hay Ukraine.

Mặc dù không đạt được đột phá nào, nhưng sau hội nghị, Tổng thống Trump đã quyết định chuyển trọng tâm từ việc tìm kiếm một lệnh ngừng bắn tạm thời sang theo đuổi một giải pháp hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine.